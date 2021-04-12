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12.04.2021 17:30
Рубрика: Спорт

Бадюков: В восхищении от игры голкиперов в серии "Ак Барс" - "Авангард

Текст: Илья Соболев
Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе "Ак Барса", а ныне комментатор и эксперт "Матч ТВ" Алексей Бадюков в интервью "РГ" рассказал об ожиданиях от шестого матча полуфинальной серии "Ак Барс" - "Авангард".

В этой серии команды побеждают пока только на выезде. Закономерность или совпадение?

Фото: Елена Руско/ РИА Новости
Алексей Бадюков: Свой уровень Ковальчук держит

Алексей Бадюков: Просто так получается. В этой паре правильней отталкиваться от систем, которые проповедуют команды. Они одинаковые. Да и в остальном соперники равные: по силе, по уровню мастерства. Поэтому неважно, в Казани проходит матч или в Балашихе. В принципе, на стадии плей-офф фактор домашней площадки отходит на второй план.

По сравнению с первыми матчами соперники сильно изменились?

Алексей Бадюков: Я бы говорил об изменениях в составе. "Авангард" поменял сочетания троек. Так молодой Чинахов теперь играет в первой тройке. Кроме того, Омск остался без защитника Емелина и теперь вынужден проводить ротацию на его позиции. У Казани нужно отметить появление двух человек, капитана Даниса Зарипова и вратаря Тимура Билялова. В тех матчах, которые "Ак Барс" выиграл в Балашихе, мы увидели, что появление Зарипова помогло. Это глобальные моменты, а вообще в сочетаниях что-то меняется в каждом периоде. Зато с точки зрения системности все по-прежнему. Команды стараются открыть счет, а потом максимально обезопасить себя от пропущенной шайбы. К слову, я бы отметил прекрасную игру вратарей: в восхищении от Билялова и от его визави Шимона Грубеца.

Что нам ждать от шестой игры?

Алексей Бадюков: Многое будет зависеть от того, кто первый просядет физически. Потому что тогда начнутся ошибки. Думаю, команды не будут форсировать события. Пока превосходства одной или другой команды по физической готовности не видно. Да, есть изможденность, но практически все играют без ошибок, дорабатывают эпизоды до конца, без прокатов, проводятся смачные силовые приемы. По сути, команды держат тот же темп, что взяли еще в самом начале серии.

Кстати

Шестая игра серии "Ак Барс" - "Авангард" пройдет 13 апреля в Балашихе. По итогам пяти матчей впереди омичи - 3-2.

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