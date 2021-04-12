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12.04.2021 12:31
Рубрика: В мире

Берлинское отделение ХДС поддержало Зедера в качестве кандидата в канцлеры

Текст: Екатерина Забродина
"Игра нервов" между сестринскими партиями ХДС и ХСС, составляющими в немецком бундестаге единую консервативную фракцию, обостряется.
Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File
Фото: AP Photo/Matthias Schrader, File

Накануне премьер-министр Баварии, глава местного Христианско-социального союза, выступающего младшим партнером Христианско-демократического союза по альянсу, Маркус Зедер неожиданно объявил, что готов побороться за кресло канцлера. Тем самым он фактически бросил вызов премьеру земли Северный Рейн - Вестфалия, председателю ХДС Армину Лашету, который до сих пор считался единственным официальным преемником Ангелы Меркель. Кто же из двоих политиков поведет за собой консервативный блок на осенних выборах, решится в ближайшее время. Сам Зедер подчеркнул, что готов взять на себя ответственность, если его кандидатуру поддержит большинство в ХДС. И вот первая сенсация: в понедельник 12 апреля президиум берлинского отделения христианских демократов "единогласно" поддержал баварца. Об этом сообщает портал Tagesspiegel.

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"Маркус Зедер - практичный, успешный кризисный менеджер, который сможет вывести Германию из пандемии (премьер Баварии проявил себя как сторонник максимально жестких мер - прим. "РГ") и обеспечить ей крепкое будущее. Президиум берлинского ХДС приветствует вчерашнее заявление Маркуса Зедера о том, что он готов взять на себя ответственность за Германию", - заявил шеф берлинского отделения партии Кай Вегнер. При этом он дипломатично уточнил, что у союза есть "два сильных премьера в качестве председателей партий", и оба имеют потенциал, чтобы возглавить федеральное правительство. "Мы убеждены, что люди еще больше доверяют Маркусу Зедеру, что он сможет хорошо руководить Германией", - заключил Вегнер.

Между тем президиум Христианско-демократического союза (а не только его берлинской ячейки) проводит в понедельник заседание, по итогам которого может появиться какая-то ясность насчет выдвижения единого кандидата. Разумеется, Лашет или Зедер смогут стать преемниками Ангелы Меркель лишь в том случае, если ХДС/ХСС удачно выступит на выборах и будет формировать правящую коалицию.

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