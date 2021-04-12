Братья Пресняковы адаптируют для экранизации роман Водолазкина "Авиатор"

В Петербурге начинается работа над фильмом "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина - информация о том, что будет экранизация публиковалась в СМИ около года назад. Сегодня же стало известно - и "РГ" это публикует первой, - что контракт на написание сценария заключен с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми, известными своими работами с Никитой Михалковым, Иваном Дыховичным, Кириллом Серебренниковым и другими ведущими режиссерами.

Олег и Владимир Пресняковы - драматурги, сценаристы, писатели, режиссеры, авторы пьес "Изображая жертву", "Терроризм", "Воскресение. Супер". Кинозрители знают такие картины, в которых они принимали участие, как "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия". В работе над сценарием примет участие и сам Евгений Водолазкин, который изначально планировал не включаться в процесс адаптации для большого экрана его оригинального текста. Но после встречи с Пресняковыми писатель изменил свою позицию.

"Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают", - говорит Евгений Водолазкин (цитируется по релизу, присланному в "РГ").- "В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма. Прежде всего - Владимир и Олег Пресняковы профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык, и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно".

Евгений Водолазкин во время разговора о будущей экранизации поясняет, что пока не может подобрать какие-либо стилистические и визуальные референсы из кинематографа, но добавляет, что отдельные элементы того, что планируется сделать, есть, например, в "Сталкере" Андрея Тарковского. "Он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием", - говорит Водолазкин о будущем фильме.

По словам сценаристов Олега и Владимира Пресняковых, работа над сценарием уже началась и закончить основную часть они планируют до начала съемок, которые стартуют в сентябре 2021 года. При этом братья Пресняковы будут активно советоваться с друзьями и коллегами при создании сценария, основанного на таком сложном романе, как "Авиатор", действие которого разворачивается в разные эпохи.

"Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи. Делается это изысканно просто: герой, который уже, однажды, практически, умер, и, вдруг, получил возможность прожить еще одну жизнь, забрасывается не просто в иную историческую эпоху, - он попадает в реальность, где всякая возможность что-то почувствовать или подумать связана с осознанностью механизма памяти", - рассказывают Олег и Владимир Пресняковы.

Создатели фильма планируют, что он выйдет на широкие экраны во второй половине 2022 года. Какая именно кинокомпания работает над фильмом, кто продюсер, режиссер и исполнители главных ролей, пока не разглашается.