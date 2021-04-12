Братья Пресняковы адаптируют для экранизации роман Водолазкина "Авиатор"

Новости

РФ предостерегла другие страны от подпитки милитаристских настроений Киева 15:39
Рост цен на новостройки в Москве и области замедлился 15:37
Стрельба произошла около больницы в Париже, есть пострадавшие 15:30
Командир отделения пожарной части погиб при тушении "Невской мануфактуры" 15:23
РФПИ ожидает завершения регистрации "Спутника V" в Индии 15:11
Лавров: РФ привержена принципу "африканским проблемам - африканское решение" 15:03
На горящей фабрике в Петербурге обрушилась кровля 14:50
Космический диктант на ВДНХ в Москве написали 210 человек 14:49
При тушении огня на "Невской мануфактуре" погиб пожарный 14:38
Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей 14:34
Актриса из "Бриллиантовой руки" Серафима Холина найдена мертвой 14:27
В лонг-лист "Филатов-фест" вошли более 100 молодых поэтов 14:26
Умер Джозеф Сираво - Джонни из "Клана Сопрано" 14:22
В Петербурге два человека пострадали при пожаре в "Невской мануфактуре" 14:17
От коронавируса в армии лечатся немногим более 400 военных 14:15
Актер, дублирующий Тома Хиддлстона, представил русский трейлер "Локи" 14:13
Украинские силовики обстреляли Донецк 14:11
Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО 14:06
В Петербурге загорелась фабрика "Невская мануфактура" 14:00
Мединский заявил о сохранившихся планах установки памятника Невскому в Москве 14:00
Соцопрос: 91% россиян считает, что Россия должна осваивать космос 13:59
СМИ: Власти Индии одобрили "Спутник V" для экстренного использования 13:52
В Петербурге будут штрафовать владельцев шумных животных 13:49
Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака" 13:46
В Кургане школьник прочел на уроке стих Есенина с ненормативной лексикой 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 15:23
Рубрика: Культура

Братья Пресняковы адаптируют для экранизации роман Водолазкина "Авиатор"

Текст: Сусанна Альперина
В Петербурге начинается работа над фильмом "Авиатор" по одноименной книге Евгения Водолазкина - информация о том, что будет экранизация публиковалась в СМИ около года назад. Сегодня же стало известно - и "РГ" это публикует первой, - что контракт на написание сценария заключен с братьями Олегом и Владимиром Пресняковыми, известными своими работами с Никитой Михалковым, Иваном Дыховичным, Кириллом Серебренниковым и другими ведущими режиссерами.

Олег и Владимир Пресняковы - драматурги, сценаристы, писатели, режиссеры, авторы пьес "Изображая жертву", "Терроризм", "Воскресение. Супер". Кинозрители знают такие картины, в которых они принимали участие, как "Изображая жертву", "День Д", "Европа-Азия". В работе над сценарием примет участие и сам Евгений Водолазкин, который изначально планировал не включаться в процесс адаптации для большого экрана его оригинального текста. Но после встречи с Пресняковыми писатель изменил свою позицию.

Фото: instagram.com / klim_shipenko
Клим Шипенко свой фильм "Вызов" будет снимать в космосе

"Автору трудно обращаться к теме, которая уже воплотилась в прозе. Сыграло роль, что я буду работать над сценарием не один. Опыт общения с Олегом и Владимиром убедил меня, что наши векторы совпадают", - говорит Евгений Водолазкин (цитируется по релизу, присланному в "РГ").- "В этом романе есть свои сложности. Но по-своему всякая прозаическая вещь "сопротивляется" экранизации. В таких случаях важно найти ключ. "Авиатор" имеет внятную сюжетную линию, которая может лежать и в основе фильма. Прежде всего - Владимир и Олег Пресняковы профессионалы высокого класса. Немаловажно и то, что мы сразу же нашли общий язык, и у нас сложились дружеские отношения. Мы настроены на одну волну, а в таких случаях это очень важно".

Евгений Водолазкин во время разговора о будущей экранизации поясняет, что пока не может подобрать какие-либо стилистические и визуальные референсы из кинематографа, но добавляет, что отдельные элементы того, что планируется сделать, есть, например, в "Сталкере" Андрея Тарковского. "Он также создан в жанре условной фантастики, но эта форма, как и в нашем фильме, насыщена совсем другим содержанием", - говорит Водолазкин о будущем фильме.

По словам сценаристов Олега и Владимира Пресняковых, работа над сценарием уже началась и закончить основную часть они планируют до начала съемок, которые стартуют в сентябре 2021 года. При этом братья Пресняковы будут активно советоваться с друзьями и коллегами при создании сценария, основанного на таком сложном романе, как "Авиатор", действие которого разворачивается в разные эпохи.

"Самым волнующим в этом романе для нас является та атмосфера, которая вовлекает героя, Иннокентия Платонова, в особый режим жизни, где на первый план выходят духовные задачи. Делается это изысканно просто: герой, который уже, однажды, практически, умер, и, вдруг, получил возможность прожить еще одну жизнь, забрасывается не просто в иную историческую эпоху, - он попадает в реальность, где всякая возможность что-то почувствовать или подумать связана с осознанностью механизма памяти", - рассказывают Олег и Владимир Пресняковы.

Создатели фильма планируют, что он выйдет на широкие экраны во второй половине 2022 года. Какая именно кинокомпания работает над фильмом, кто продюсер, режиссер и исполнители главных ролей, пока не разглашается.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Песков прокомментировал сообщения о выходных между майскими праздниками
Кремль: Запросов от Зеленского на переговоры с Путиным пока не было
Косачев прокомментировал инцидент на объекте в Натанзе
Минобрнауки выделит молодым ученым 2,5 млрд рублей
Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
Клим Шипенко: Каждый фильм - это вызов
Какие книги читали в детстве будущие директора и программисты