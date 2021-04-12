Группа "Браво" выпустила 12 апреля диск с хитом "Юрий Гагарин"

История популярной группы "Браво" не менее интересна и стремительна, чем ее удалые, бодрые и непоседливые композиции. Ведь случалось и такое: "Браво" записывали отличные новые песни, а потом отвлекались на очередные премьеры или решение более насущных творческих задач. По сути, так было и с диском 1989 года "Скажем мы друг другу "Браво", официально выпущенном только сейчас, в день 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Есть в этом новом старом альбоме и песня "Юрий Гагарин" со строчками "Юрий Гагарин, ты возьми меня с собой". И "Сны", где в запеве: "Нарисуй портрет Луны/ В платье из комет/ Вспомни бал ночной звезды/ Хоровод комет…". Да и "Звездный шейк"…

Все они впервые были записаны именно тогда - может быть, в самый сложный для группы период: из "Браво" ушла Жанна Агузарова, записавшая дивный, почти языческий сольный "Русский альбом", а затем на несколько лет уезжавшая в США. И "Браво" искали, кто займет место у микрофона. Попробовав Евгения Осина из группы "Авалон", записали с ним альбом из 10 песен.

Вот этот - "Скажем мы друг другу Браво", - распространявший "самиздатом" на магнитофонных катушках, а затем отложенный самими музыкантами в сторону. Может и для того, чтобы не вызвать непонимания у поклонников: ведь солистом в итоге стал Валерий Сюткин, который перепел многие из этих песен в своей манере - эпикурейской, душевной, согревающей, а еще - закадычной и улыбчивой. Многие из них стали хитами уже в его исполнении: "Добрый вечер, Москва", "Король Оранжевое лето", другие… А некоторые так и остались только на этом альбоме, теперь выпущенном на компакт-диске и виниле. Как раз вот эти "Юрий Гагарин", "Сны" или, например, "На танцплощадке"…

Возможно оттого, что Осин все-таки спел их несколько иначе: горделиво, нервно, иногда чуть встревожено и мелодраматично выстраивая исполнительские эмоции. Как парень, всеми силами претендующий на лидерство в своем дворе. Без того дружелюбия и компанейского духа, которые оказались в голосе соперника. И "Браво" в итоге доверили место у микрофона Валерию Сюткину и его улыбке…

А потом в "Браво" про оригинальный альбом будто забыли. Да и не до него было! С Сюткиным, который писал тексты, а иногда и музыку, у группы появились уже и новые замечательные песни! А пятиться назад, наверное, не захотелось.

Евгений Хавтан, кстати, и в интервью не любит вспоминать прошлое, а предпочитает говорить и думать о настоящем и будущем.

Да и катушку нашли лишь полгода назад. Оказалось, что звучит запись и по нынешним меркам отменно, очень качественно (впрочем, "Браво" всегда были перфекционистами по качеству саунда). И выпустили ее на CD, виниле и в формате цифровой загрузки, выбрав для даты релиза День космонавтики! Очевидно из-за песен "Юрий Гагарин", "Сны" и "Звездный шейк"… И здорово, что так сделали!

- Альбом не стали публиковать после записи, потому что мы расстались с Женей Осиным, и в группу пришел Сюткин. Никакого смысла издавать альбом уже не было. Часть этих треков перепел Валера на те же минусовые записи инструментов, - рассказал теперь Евгений Хавтан.

И добавил:

- Очевидно, если бы было большое промо по этому альбому с Осиным, то он бы имел успех. Ведь фактически Евгений был первым исполнителем песен "Мне грустно и легко", "Звёздный шейк", "Добрый вечер, Москва" и "Король оранжевое лето". Песен, которые все знают и любят в исполнении Валерия Сюткина. Но видимо, такая судьба у этой пластинки…

Обозреватель "РГ" поинтересовался у Евгения Хавтана: будут ли эти старые новые песни теперь заново отрепетированы и включены в нынешнюю программу "Браво"?

- Пока не знаю, - ответил музыкант, - но, скорее всего, все-таки нет.

Кто бы сомневался: Хавтан вновь сконцентрирован на будущем: после выхода дебютного альбома его международного проекта "Лос Хавтанос" вскоре будет записан и очередной студийный "Браво".