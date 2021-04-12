Британцам снова разрешили ходить в парикмахерские и пабы

В Великобритании, в соответствии с составленным правительством графиком постепенного выхода из национального карантина, 12 апреля начнется очередной этап снятия коронавирусных ограничений. Смогут возобновить работу не торгующие предметами первой необходимости магазины, а также парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, зоопарки, парки развлечений, автокинотеатры и библиотеки.

Рестораны и пабы получили возможность обслуживать посетителей за столиками, расположенными на улице. По данным британских СМИ, во многих заведениях места забронированы на неделю вперед, пишет ТАСС. Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил о том, что он, как и тысячи британцев по всей стране, истосковавшихся по работе предприятий общепита, зарезервировал себе столик в пабе на 12 апреля.

С понедельника жителям также будет позволено оставаться на ночь в гостях. Кроме того, разрешается организовывать похороны с участием не более 30 гостей. При этом британцам рекомендуют продолжать работать удаленно и свести к минимуму поездки по стране.

По данным властей, следующий этап послаблений должен начаться 17 мая. С этого дня в полном объеме заработают пабы и рестораны, кинотеатры, отели и музеи. Болельщики смогут посещать спортивные мероприятия. Возможно возобновление авиасообщения с другими странами.