В Британии и Чехии приступили к постепенному снятию ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Англичане возвращаются в пабы, а чехи смогут сдавать на водительские права.

В Англии открылись пабы, которые писатель Джордж Оруэлл называл "одним из основных институтов английской жизни", а также кафе, бары и рестораны. Пока что обслуживать посетителей будут только на улице, а за одним столиком смогут собраться не более шести человек из двух семей, но и это после почти четырех месяцев карантина вызывает у местных жителей огромный энтузиазм. По данным европейского издания Politico, после того, как в феврале премьер Британии Борис Джонсон представил "дорожную карту" поэтапного снятия ограничений, люди бросились заранее бронировать столики на апрель.

В связи с этим, а также с тем, что лишь примерно треть из заведений общепита соответствует противоэпидемическим требованиям, попасть в любимый ресторан в ближайшее время сможет не каждый англичанин. Но они все равно в лучшем положении, чем жители Шотландии и Уэльса, где пабы откроются только 26 апреля. Причем, по данным Британской ассоциации баров и пабов, пять процентов питейных заведений по всей стране не откроются никогда - они обанкротились за время пандемии. Нелегко придется и тем, кто продержался всю пандемию. В плохую погоду они не смогут просто разливать пиво посетителям, стоящим на тротуаре, поэтому им пришлось дополнительно раскошелиться на зонты, маркизы, уличные обогреватели, мебель и пледы. Глава ассоциации Эмма МакКларкин полагает, что до тех пор, пока ресторанам не разрешат принимать посетителей в обычном режиме, они будут работать себе в убыток. "Но они хотят восстановить связи со своими посетителями и подготовить почву к успешному полному открытию, которое намечено на 17 мая", - пояснила она.

Возобновляют работу и британские зоопарки, парки развлечений, автомобильные кинотеатры и библиотеки. Также с 12 апреля жители могут оставаться на ночь в гостях, но они должны заранее определить узкий круг лиц, у которых они могут ночевать. Одновременно сохраняется рекомендация работать из дома, если есть такая возможность, и минимизировать поездки по стране.

С понедельника приступают к постепенному смягчению ограничений и власти Чехии. 11 апреля в стране завершился введенный 5 октября режим ЧС, теперь жители наконец-то могут свободно передвигаться по стране. Открылись детские сады, возобновились занятия в школах, правда, частично и только в младших классах. Дважды в неделю детей будут тестировать на коронавирус. Если эпидемическая ситуация не ухудшится, возможно, что до конца года в школы вернутся все учащиеся. Кроме того, в Чехии открываются магазины канцтоваров, одежды и обуви, снова заработают овощные рынки, химчистки, магазины запчастей. Библиотеки смогут открыть свои двери для читателей, исходя из расчета один человек на 15 квадратных метров помещения. Можно будет посетить уличные части зоопарков и ботанических садов, возобновятся занятия в автошколах и проведение экзаменов на получение водительских прав. Но все это не означает, что ситуация в Чехии сильно улучшилась. Положение остается тяжелым, поэтому жителям по-прежнему придется находиться в общественных местах в респираторах или двух масках одновременно.