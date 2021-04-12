В следующем году из ЕГЭ по физике уйдет единственная астрономическая задача. Неужели предмет, который вернулся в школы всего лишь четыре года назад, рискует снова оказаться на учебных "задворках"? Об этом корреспондент "РГ" говорит с ведущим инженером Краснопресненской лаборатории Государственного астрономического института МГУ им. М.В. Ломоносова, автором и редактором учебных и методических пособий по астрономии для средней школы Ириной Лапиной.

Астрономия как полноценный предмет вернулась в школы только в 2017 году, в старших классах. Фото: Александр Корольков

Ирина Константиновна, действительно, из ЕГЭ по физике в следующем году уйдет единственная астрономическая задача?

Ирина Лапина: Да. Дело в том, что по современным образовательным стандартам старшей школы (ФГОС), астрономия - самостоятельный предмет. И за него ставится отдельная от физики оценка в аттестат о полном среднем образовании. А ЕГЭ окончательно переходит на эти стандарты как раз в 2022 году. Но уверяю вас: задание N 24 в ЕГЭ по физике никак не влияет на интерес школьников к астрономии. Оно очень формальное, выполнить его сможет любой, кто хоть как-то готовился. Интерес к астрономии у школьников есть и без ЕГЭ: причем и у младших, и у старших. Очень жаль, что почти все сейчас - и сами ребята, и родители, и даже учителя - главную задачу школы стали видеть лишь в подготовке к сдаче ЕГЭ.

Не получится ли так, что астрономия снова окажется на школьных "задворках"?

Ирина Лапина: Этого ни в коем случае нельзя допустить. Откройте ФГОС. Астрономия остается обязательной для всех профилей в 10-11 классах. А вот физику, химию и биологию школы уже могут заменить одним-единственным предметом - естествознание. То есть даже физика в старших классах фактически становится предметом по выбору. От некоторых педагогов я уже слышу, что и астрономию нужно включить в список "предметов по выбору". Но без базовых знаний основ естественных наук полное среднее образование - фикция.

Физику, химию и биологию школы уже могут заменить одним-единственным предметом - "естествознание"

По опросам ВЦИОМ, 25 процентов россиян считали, что Солнце вращается вокруг Земли. Цифры шокируют?

Ирина Лапина: Конечно, шокируют. Хотя хочется думать, что большинство ответивших так говорили все-таки несерьезно. Правда, от подобной шутки плакать хочется. В нашей стране, с нашей космической историей по-прежнему популярны разные астрологические "школы", гороскопы и нумерология. Даже теории "лунного заговора" и миф о плоской Земле, - все это живет и процветает.

По-прежнему популярны астрологические "школы", гороскопы и нумерология. Даже теории "лунного заговора" и миф о плоской Земле, - все это живет и процветает

Может, причина в том, что до 2017 года астрономии как предмета в российских школах не было?

Ирина Лапина: Не совсем так. Космографию изучали еще в царской России: в гимназиях, реальных училищах и кадетских корпусах, причем будущим военным и технарям этот курс давали в удвоенном объеме. В советское время по всей стране строились планетарии, где "ширнармассам" читались лекции. Помните строки Маяковского? "Расселись зрители и ждут, чтоб небо показали". В школах предмет "астрономия" появился в 1937/38 учебном году. Летом 1945 года, сразу после войны, в МГУ съезжались учителя астрономии со всех уголков страны на курсы повышения квалификации. С началом космической эры, интерес к астрономии в СССР возрос многократно. Он приводил вчерашних школьников не только на астрономические отделения университетов, но и в технические вузы. Но в начале 1990-х астрономия как обязательный предмет ушла из школы. Учителей астрономии уже нигде не готовили. Время было такое: много чего из "старого" и "советского" вдруг стало никому не нужным.

Совсем ушла?

Ирина Лапина: К счастью, нет. Первые представления об окружающем мире традиционно даются еще в начальной школе: детям рассказывают о том, почему бывают день и ночь, сменяются времена года, о Земле как планете, о Солнечной системе. Кое-что есть в средних классах в курсе географии, физики. Всегда были астрономические кружки в школах. Олимпиады по астрономии никогда не прекращались. Но астрономия как полноценный предмет вернулась в школы в 2017 году - в старших классах.

Зачем этот предмет нужен именно старшеклассникам? Они и так перегружены ЕГЭ и репетиторами.

Ирина Лапина: Астрономия должна завершать естественно-научное базовое образование средней школы, формировать целостную картину мира у выпускника. Сегодня в официальном учебном плане на предмет дается всего 35 часов. Многие школы отводят полгода в конце 10-го класса и полгода - в начале 11-го. Это разумно.

Вы обратили внимание, что последние четыре года подряд Нобелевские премии по физике присуждены именно космологам и астрофизикам? Черные дыры, экзопланеты, гравитационные волны, ускоренное расширение Вселенной, космические нейтрино - сейчас передний край науки. И это, конечно, интересует ребят. Учитель должен их знакомить с новостями науки, но на базе уже имеющихся знаний, в первую очередь - физики.

Слышала от выпускников совсем другое: "Сложно, скучно - лучше бы потратил время на подготовку к ЕГЭ".

Ирина Лапина: К сожалению, подготовленных учителей астрономии почти нет, часы астрономии дают и математикам, и химикам, и информатикам. Более того - учителям истории и иностранного языка. Но даже опытные педагоги-физики не могут вести этот предмет без подготовки. В педвузах до недавнего времени никакого серьезного блока астрономии не было. А многие курсы повышения квалификации, особенно дистанционные, вместо необходимых предметных знаний выдают лишь некие "сертификаты". Редко где к этим занятиям привлекаются профессиональные астрономы, хотя именно современные астрономические знания от профессионалов нужны учителям. Отдельная проблема - учебники.

А что с ними не так?

Ирина Лапина: Формально - все так. В федеральном перечне есть несколько утвержденных линеек, все эти учебники выпускает одно издательство. И крупной корпорации в общем-то все равно, какой именно учебник будут закупать в регионах. Но для педагогов, для школ - критически важно.

Судите сами. В 2017 году, когда почти неожиданно для всех астрономию как предмет возродили, учителям был предложен немного подредактированный советский учебник, по которому еще мы когда-то учились. Хороший для своего времени, но все-таки учебник прошлого века. Кардинально переработать материал, с учетом всех "революций" в науке XXI века могут только авторы, а их уже давно нет.

В том же году появился учебник, написанный современным автором. Он вызвал много нареканий. Группа астрономов-профессионалов выпустила даже по этому поводу "методичку" с перечнем опечаток и ошибок.

Есть еще один учебник, написанный астрономами ГАИШ МГУ (А.В. Засов, В.Г. Сурдин). Он прошел апробацию в школах нескольких российских регионов, получил одобрение как современный, грамотный и очень интересный. Содержит новые методические подходы, например, QR-коды - ссылки на достоверную информацию для самых любознательных ребят.

Наводишь камеру смартфона - и попадаешь, скажем, на веб-сайт заповедника "Аркаим" в Челябинской области, где сохранились элементы древней обсерватории. Или - на биографию Сергея Королева, на информацию об исследовании кометы Чурюмова-Герасименко... Уникальные снимки орбитальной станции "Мир", высадки астронавтов на Луну, космического телескопа Хаббл... Поверьте, от этого учебника даже взрослым - не оторваться.

Один из учителей нам написал: "Когда дети сдавали учебники в конце учебного года, книги были потрепанными. Это о многом говорит. Сильно загруженные старшеклассники, для которых главное - подготовиться к ЕГЭ, действительно читали эту книжку!".

Официально

Как рассказали "РГ" в Рособрнадзоре, в перспективной модели ЕГЭ 2022 года по физике действительно нет заданий по астрономии. "Это обусловлено тем, что в ФГОС среднего общего образования астрономия указана как самостоятельный учебный предмет и сформулированы отдельные от физики требования к предметным результатам освоения учебного предмета. Соответственно, в результатах освоения учебного предмета "физика" нет результатов по астрономии", - подчеркнули в ведомстве.

Кстати

Ирина Лапина - хранитель музея старейшей в Москве Краснопресненской обсерватории МГУ. Ныряешь из Нововаганьковского переулка в старую деревянную калитку - и попадаешь совершенно в другую эпоху: с древними астрономическими артефактами и приборами, старинными глобусами Луны и Марса, современным глобусом Фобоса ручной работы, антикварной мебелью, коваными винтовыми лестницами - как в Хогвартсе, только настоящими. Но главное - под огромным механическим металлическим куполом живет многотонный телескоп-астрограф, которому больше ста лет. Он до сих пор в рабочем состоянии. Правда, небо уже не то: за столичными огнями звезд почти и не видно.

Ирина Лапина - хранитель музея старейшей в Москве Краснопресненской обсерватории МГУ. Фото: Александр Корольков

Комментарии

Евгения Карташова, учитель астрономии, Московская область:

- Десятиклассники приходят на урок и не могут ответить на самые элементарные вопросы. Например, чем планета отличается от звезды? Они не знают даже самого простого: что звезда светит собственным светом, а планета - лишь отражает его. Это программа окружающего мира... второй класс! Зато спрашиваю про гороскопы - и получаю в ответ море информации. Потом мы начинаем вместе выяснять, почему гороскопы на самом деле ничего общего с наукой не имеют. Считаю, что курс астрономии нужно начинать не в выпускных классах, а гораздо раньше.

Юлия Ремянникова, учитель физики и астрономии, Пермь:

- Должны быть учебники, в которых грамотно и доступно излагается материал, в том числе касающийся физических основ методов исследований, позволивших оценить значение тех или иных параметров космических тел. Чтобы мы не слышали от учеников фраз: "Ну и дурят нашего брата!". Астрономия - наука наблюдательная, а наши учащиеся в пределах крупного города ясной, безоблачной ночью могут наблюдать на небе 2-3 десятка звезд, и никогда не смогут наблюдать Млечный путь. Поэтому учебники должны содержать множество четких фотографий.