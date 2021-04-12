Четыре человека пострадали при стрельбе в Сиэтле

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в американском Сиэтле. Информация появилась в Twitter городской полиции, передает телеканал KIRO 7.
Инцидент произошел в центральном районе Сиэтла. Получившая огнестрельное ранение девочка-подросток находится в критическом состоянии, состояние троих пострадавших мужчин удовлетворительно, пишет РИА Новости.
Полиция пока не задержала стрелявшего.
Police responded to shooting at 23rd Ave S Ave S Jackson Street at approximately 3:25 pm. Four victims reported at this time. PIO will be available at yet TBD location. More information to come.— Seattle Police Dept. (@SeattlePD) April 11, 2021