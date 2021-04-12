Двадцать второго марта США, Евросоюз, Британия и Канада объявили о санкциях в отношении ряда китайских чиновников за нарушения прав человека мусульман-уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В рамках набирающей обороты этой информационно-психологической кампании, направленной против Китая, некоторые мировые бренды, как H&M, Nike, Adidas и Uniqlo, даже отказались от использования в их производстве хлопка, выращенного "угнетенными" уйгурами в Синьцзяне.

Следует подчеркнуть, что хлопководство является ключевой отраслью экономики СУАР и одним из главных источников доходов уйгурских семей. Здесь производят более 80 процентов всего китайского хлопка. Около 70 процентов в СУАР собирают механизированным способом, и, следовательно, ни о какой каторжной эксплуатации уйгурских хлопкоробов речь идти не может.

Проводимая сейчас массивная антикитайская кампания под лозунгом "борьбы за права человека" конкретно в СУАР не оставляет сомнений в том, что она хорошо скоординирована и преследует цели, далеко выходящие за рамки этой темы. Как нет сомнений и в том, кто стоит за дирижерским пультом и управляет действиями всего оркестра. Госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая 24 марта в Брюсселе перед союзниками по НАТО, был достаточно откровенен. США рассматривают Китай как экономическую угрозу и угрозу безопасности, а поэтому, провозгласил он, североатлантическому блоку следует твердо "держаться вместе, когда Пекин пытается оказать давление на членов альянса". Позднее в интервью телеканалу Си-эн-эн он продолжил в том же духе, заявив, что "очевидно, в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию, они определенно носят соперничающий характер, но есть и сферы для сотрудничества. В конечном счете мы должны выстраивать отношения с Китаем с позиции силы". И здесь США рассчитывают на поддержку партнеров и союзников.

Таким образом, в основе поднятой шумихи по "правам человека" в Синьцзяне лежит продолжение политики сдерживания Китая. Только к экономическому противодействию, активно проводимому еще администрацией Дональда Трампа, добавилась новая. Администрация Джо Байдена подняла на щит апробированную борьбу "за права человека", под знаменем которой сподручнее сплачивать ряды союзников.

В шуме этих голосов почему-то замалчивается интересный факт, имеющий самое прямое отношение к обеспечению основополагающих прав человека. В конце февраля руководство КНР, устами Си Цзиньпина, официально заявило о победе над крайней бедностью в стране, включая и Синьцзян, что нашло широкий положительный отклик в мире. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании Председателю КНР особо подчеркивал, что политические обещания правительства и политическая стабильность имеют огромное значение для улучшения положения беднейших и наиболее уязвимых слоев населения. К ним, к слову сказать, когда-то относились и уйгуры.

Сегодняшний Синьцзян, к которому сейчас приковано столь пристальное внимание Запада, - это, по выражению "Жэньминь жибао", не ад и не рай. Это часть Китая, где есть и свои достижения, но существуют еще и проблемы. По признанию большинства экспертов, материальный прогресс в крае отрицать невозможно. С 1978 по 2018 год, по данным агентства "Синьхуа", подушевой доход уйгуров вырос в 100 раз, средняя продолжительность жизни с 30 лет в 1949 году увеличилась до 72,3 года сегодня. Как и любые живущие в Китае нацменьшинства, уйгуры пользовались рядом преимуществ. Например, уйгурские семьи имели возможность заводить двух детей в городах и трех - в сельской местности в отличие от основного населения страны. Уйгурские выпускники школ могли легче набрать баллы для поступления в университеты, а многие государственные компании обязаны были набирать представителей нетитульных национальностей, включая и уйгуров.

Меры правительства КНР по интеграции некогда отсталых окраин в социально-экономическую жизнь страны были реализованы в целом ряде инфраструктурных проектов, в том числе по развитию железнодорожного и автомобильного сообщения СУАР не только с центральными областями Китая, но и соседними пограничными странами Казахстаном, Киргизией, Пакистаном.

Власти КНР вместе с тем не скрывают, что определенный потенциал для активизации исламского радикализма и экстремизма, на который прежде всего делают ставку США и их союзники, в этом регионе существует. Это вынуждает власти КНР уделять повышенное внимание вопросам безопасности и предотвращения любых попыток проведения террористических акций со стороны исламских экстремистов, т.е. держать ситуацию под своим контролем.

Уже четыре года в Синьцзян-Уйгурском автономном районе не был отмечен ни один теракт. И это в регионе, где с 1992 по 2017 год гремели взрывы и гибли люди. 6 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь отметил: несмотря на то, что уже четыре года подряд в Синьцзяне не было ни одного теракта, Синьцзян до сих пор испытывает угрозу терроризма и экстремизма. Есть необходимость продолжать работу по борьбе с этими угрозами.

С 1978 по 2018 год, по данным агентства "Синьхуа", подушевой доход уйгуров вырос в 100 раз

Надо отдать должное руководству КНР, оперативная реакция которого и озвученные ответные меры против США, ЕС вызвали у них определенное замешательство. МИД ФРГ даже вызывал китайского посла для срочного разговора, в ходе которого дал понять дипломату, что предпринятые Пекином меры "представляют собой необоснованную эскалацию, осложняющую отношения Китая и ЕС". Как будто они не были уже осложнены действиями западного альянса.