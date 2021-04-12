ЦСКА обыграл "Ротор" в матче 25-го тура РПЛ

Новости

Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 21:39
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 21:26
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 21:24
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 21:23
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 21:20
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 20:33
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 20:30
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики 17:55
Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией 17:38
Москалькова представит в Госдуме доклад за прошлый год 17:36
Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 21:01
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Ротор" в матче 25-го тура РПЛ

Текст: Артур Нанян
Московский ЦСКА одержал третью победу подряд при Ивице Оличе. В матче 25-го тура "красно-синие" обыграли на своем поле волгоградский "Ротор" со счетом 2:0.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В первом тайме хозяева владели большим преимуществом. Неплохие шансы забить были у Ивана Облякова, Николы Влашича. Справедливости ради, гости тоже не отсиживались в обороне. Открыть счет мог Зурико Давиташвили, но в одном из моментов мяч после его удара с близкого расстояния принял на себя Марио Фернандес. А за несколько секунд до перерыва ЦСКА забил: отличился Чидера Эджуке, который не мог отличиться с октября прошлого года.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Опубликовано видео с жестами Гилерме в адрес фанатов "Спартака"

Во второй половине армейцы не сбавляли оборотов, но до поры до времени не могли удвоить преимущество. Продолжалось так до 71-й минуты, когда Хосе Саломон Рондон огорчил гостей, точно пробив после передачи Наира Тикнизяна. Как итог - 2:0.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место. В активе армейцев те же 46 очков, что и у идущего на третьей строчке "Локомотива". Впереди только "Спартак" (47) и "Зенит" (54).

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы ЦСКА Спортивные организации Футбольные клубы "Ротор" Чемпионат России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео
В крови хоккеиста Емелина обнаружили следы наркотиков
Виктор Ганчаренко назначен главным тренером "Краснодара"