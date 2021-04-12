ЦСКА обыграл "Ротор" в матче 25-го тура РПЛ

Московский ЦСКА одержал третью победу подряд при Ивице Оличе. В матче 25-го тура "красно-синие" обыграли на своем поле волгоградский "Ротор" со счетом 2:0.

В первом тайме хозяева владели большим преимуществом. Неплохие шансы забить были у Ивана Облякова, Николы Влашича. Справедливости ради, гости тоже не отсиживались в обороне. Открыть счет мог Зурико Давиташвили, но в одном из моментов мяч после его удара с близкого расстояния принял на себя Марио Фернандес. А за несколько секунд до перерыва ЦСКА забил: отличился Чидера Эджуке, который не мог отличиться с октября прошлого года.

Во второй половине армейцы не сбавляли оборотов, но до поры до времени не могли удвоить преимущество. Продолжалось так до 71-й минуты, когда Хосе Саломон Рондон огорчил гостей, точно пробив после передачи Наира Тикнизяна. Как итог - 2:0.

Благодаря победе ЦСКА поднялся на четвертое место. В активе армейцев те же 46 очков, что и у идущего на третьей строчке "Локомотива". Впереди только "Спартак" (47) и "Зенит" (54).