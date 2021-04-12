До 17% дел о нетяжких преступлениях прекращаются за примирением сторон

Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил, что в прошлом году за примирением сторон были прекращены дела 17 процентов обвиняемых в преступлениях небольшой и средней тяжести. Об этом говорится в статье, которая будет опубликована в "Российской газете". Иными словами, практически каждый шестой обвиняемый в нетяжком преступлении освобожден от ответственности, потому что помирился с потерпевшим.

"Возможность прекращения в связи с примирением сторон уголовного дела о преступлении небольшой и средней тяжести, в том числе дел частно-публичного и публичного обвинения, предусмотрена статьей 76 УК РФ, в соответствии с которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причиненный потерпевшему вред, - пояснил Вячеслав Лебедев. - Этот правовой институт доказал свою эффективность: в 2020 году по этому основанию судами прекращены уголовные дела в отношении 102,5 тыс., или 17%, лиц, обвиняемых в совершении преступлений небольшой и средней тяжести".

Он напомнил, что "прекращая уголовное преследование на основании статьи 76 УК РФ, суд обязан установить, что примирение является добровольным, а причиненный потерпевшему вред заглажен, учесть особенности объектов преступного посягательства, их приоритет, изменение степени общественной опасности лица, совершившего преступление, его личность, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание".

"Тем самым обеспечивается более эффективная защита прав потерпевших, чем в процедуре частного обвинения, предусматривающей обязательное прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон", - подчеркнул Вячеслав Лебедев.

В делах частного обвинения потерпевший должен напрямую обращаться в суд. Если жертва преступления отзывает заявление, дело автоматически прекращается, мол, стороны помирились. Верховный суд России внес в Госдуму законопроект, предусматривающий отмену института частного обвинения. В этом случае, даже если потерпевший откажется от обвинения, суд будет обязан как минимум проверить, насколько добровольно это было сделано.

В порядке частного обвинения рассматриваются дела о легких побоях - как причинивших легкий вред здоровью, так и не причинивших никакого вреда. В этом случае потерпевший, в том числе жертва домашнего насилия, должен самостоятельно собирать доказательства и выдвигать обвинение в суде. Вряд ли надо говорить о том, насколько трудно это бывает сделать тому, кто дома страдает от постоянных побоев. В случае принятия предлагаемых поправок, потерпевшие по таким делам получат возможность обращаться в полицию.

Полностью статью Вячеслава Лебедева читайте в ближайшем номере "Российской газеты"