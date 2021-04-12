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12.04.2021 20:20
Рубрика: Власть

Услуга по высшему разряду

Правительство готовит новые суперсервисы
Текст: Ирина Алпатова, Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
Родовой сертификат будет автоматически поступать в личный кабинет родителя на портале госуслуг, все положенные выплаты будут поступать на счет, а записать ребенка в поликлинику и в детский сад можно будет в режиме онлайн. До конца года на портале госуслуг заработает суперсервис "Рождение ребенка" и еще пять подобных проектов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Например, суперсервис "Утрата близкого человека" позволит в тяжелый момент избежать бумажной волокиты - для регистрации смерти не нужно будет собирать справки и обращаться в ЗАГС. А суперсервис "Мое здоровье онлайн" позволит держать все документы в личном кабинете в цифровом формате, пользоваться телемедицинскими сервисами и выбирать лечащего врача по ОМС и ДМС.

Сфера применения искусственного интеллекта в госуслугах расширится

Одна из целей цифровой трансформации государства - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным. Планируемая экосистема позволит гражданам автоматически - в проактивном режиме - получать необходимые услуги.

Госуслуги выстраиваются из разрозненных услуг в целые комплексы - суперсервисы, которые постепенно охватят основные сферы жизни человека: рождение и воспитание ребенка, образование, имущество, бизнес и другие. Всего планируется 25 суперсервисов.

До конца 2021 года на портале госуслуг будет работать 13 суперсервисов

В 2020 году пользователям портала госуслуг стали доступны семь подобных проектов. Так, например, сервис "Поступление в вуз онлайн" позволяет подать электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. В 2020 году в его работе участвовали 54 учебных заведения, в этом году их число должно увеличиться до 113.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" призван информировать граждан о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). В свою очередь "Цифровое исполнительное производство" позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения ФССП.

Встать на налоговый учет можно будет через портал госуслуг

Кроме того, пользователи портала госуслуг могут воспользоваться суперсервисами "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

По нацпрограмме "Цифровая экономика" 95% госуслуг к 2030 году должны перейти в цифровой формат. К таким услугам в России уже готовы - как показало исследование Высшей школы экономики ("Оценка цифровой готовности населения России"), 85% взрослого населения России (18-75 лет) доверяет цифровым сервисам государства, в том числе созданным на портале госуслуг. В 2020 году, по данным минцифры, 90% новых госуслуг были востребованы именно в цифровом формате.

В середине мая минцифры запустит обновленный портал госуслуг с интерактивным помощником роботом Максом, работающим на основе технологий искусственного интеллекта.

На новом портале получить госуслуги будет еще проще. На бета-версии уже доступны 20 сервисов.

Власть Право Личные документы Digital Технологии Правительство Минцифры Государственные интернет-услуги

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