Родовой сертификат будет автоматически поступать в личный кабинет родителя на портале госуслуг, все положенные выплаты будут поступать на счет, а записать ребенка в поликлинику и в детский сад можно будет в режиме онлайн. До конца года на портале госуслуг заработает суперсервис "Рождение ребенка" и еще пять подобных проектов: "Уведомление и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн", "Правосудие онлайн", "Утрата близкого человека", "Трудовая миграция онлайн" и "Мое здоровье онлайн". Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Например, суперсервис "Утрата близкого человека" позволит в тяжелый момент избежать бумажной волокиты - для регистрации смерти не нужно будет собирать справки и обращаться в ЗАГС. А суперсервис "Мое здоровье онлайн" позволит держать все документы в личном кабинете в цифровом формате, пользоваться телемедицинскими сервисами и выбирать лечащего врача по ОМС и ДМС.

Одна из целей цифровой трансформации государства - сделать взаимодействие между гражданами и органами власти практически незаметным. Планируемая экосистема позволит гражданам автоматически - в проактивном режиме - получать необходимые услуги.

Госуслуги выстраиваются из разрозненных услуг в целые комплексы - суперсервисы, которые постепенно охватят основные сферы жизни человека: рождение и воспитание ребенка, образование, имущество, бизнес и другие. Всего планируется 25 суперсервисов.

До конца 2021 года на портале госуслуг будет работать 13 суперсервисов

В 2020 году пользователям портала госуслуг стали доступны семь подобных проектов. Так, например, сервис "Поступление в вуз онлайн" позволяет подать электронное заявление на поступление на очную бюджетную форму обучения, отследить место в конкурсных списках, направить согласие на зачисление и многое другое. В 2020 году в его работе участвовали 54 учебных заведения, в этом году их число должно увеличиться до 113.

Суперсервис "Социальная поддержка онлайн" призван информировать граждан о возможном возникновении прав на меры социальной поддержки (с согласия гражданина). В свою очередь "Цифровое исполнительное производство" позволяет ознакомиться с ходом исполнительного производства и дистанционно подать ходатайство без личного посещения ФССП.

Кроме того, пользователи портала госуслуг могут воспользоваться суперсервисами "Трудовые отношения онлайн", "Оформление европротокола онлайн", "Пенсия онлайн" и "Онлайн помощь при инвалидности".

По нацпрограмме "Цифровая экономика" 95% госуслуг к 2030 году должны перейти в цифровой формат. К таким услугам в России уже готовы - как показало исследование Высшей школы экономики ("Оценка цифровой готовности населения России"), 85% взрослого населения России (18-75 лет) доверяет цифровым сервисам государства, в том числе созданным на портале госуслуг. В 2020 году, по данным минцифры, 90% новых госуслуг были востребованы именно в цифровом формате.

В середине мая минцифры запустит обновленный портал госуслуг с интерактивным помощником роботом Максом, работающим на основе технологий искусственного интеллекта.

На новом портале получить госуслуги будет еще проще. На бета-версии уже доступны 20 сервисов.