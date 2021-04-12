В минобороны России сообщили последние данные о санитарно-эпидемиологической обстановке в Вооруженных силах. Там вакцинировали от коронавируса уже свыше полумиллиона человек. Этот список ежедневно пополняется более чем на 12 тысяч привитых.

"К настоящему времени первым компонентом вакцинировано 531 758 человек. 41 процент из них - военнослужащие. 59 процентов - курсанты и преподаватели высших военных учебных заведений, а также преподаватели довузовских образовательных организаций", - проинформировали в ведомстве.

Известно, что двумя препаратами "Спутник V" в армии и на флоте укололи около 400 тысяч 400 человек. На этом профилактика заболевания опасной вирусной инфекции в Вооруженных силах не прекратится. Поставки в войска, учреждения и организации минобороны больших партий вакцины - на сегодняшний день это 651 тысяча 110 доз - позволяет военным медикам продолжить вакцинацию не только служивых, но и членов их семей, а также гражданских сотрудников оборонного ведомства.