Новости

Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев 21:39
На территории сгоревшей "Невской мануфактуры" нашли тело погибшего 21:26
Мишустин проведет переговоры с делегациями из Ливии и Ливана 21:24
Минфин сообщил о профиците федерального бюджета 21:23
Голикова рекомендовала туристам обменять путевки в Турцию 21:20
Ростуризм дал рекомендации по забронированным турам в Турцию 20:33
Ростуризм разработает меры поддержки для операторов из-за закрытия Турции 20:30
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов 20:21
Правительство обсуждает схемы инвестирования средств ФНБ 20:15
АТОР: Более 500 тысяч россиян забронировали туры в Турцию 20:08
Россия приостанавливает авиасообщение с Танзанией 20:03
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией 19:33
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде 19:16
Путин высадил кедр в Парке покорителей космоса 19:13
Военные подключились к тушению пожара на "Невской мануфактуре" 18:58
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео 18:42
Огонь с "Невской мануфактуры" перекинулся на стоящий рядом хостел 18:41
Путин подписал указ о новом порядке назначения директора ФСО 18:40
В Петербурге получено разрешение на строительство арены на месте СКК 18:15
Смертность из-за коронавируса в мире растет четвертую неделю подряд 18:09
Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики 17:55
Полковник Макгрегор: США не готовы к войне с Россией 17:38
Москалькова представит в Госдуме доклад за прошлый год 17:36
Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов 17:06
Меркель в последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере 17:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
13 апреля - онлайн-трансляция пресс-конференции, посвященной Турниру претендентов ФИДЕ
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 21:39
Рубрика: Экономика

Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев

Текст: Ирина Невинная

Создание принципиально новой вакцины против новых мутаций коронавируса займет не более двух месяцев, сообщил в понедельник, 12 апреля, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19

"На самом деле не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять [фрагменты генома коронавируса] внутри вакцины - это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от коронавирусной инфекции", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее о том, что вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" эффективны против мутировавших штаммов, заявляли их разработчики в НИЦ имени Гамалеи и ГНЦ "Вектор". В частности, представители "Вектора" поясняли, что при разработке "ЭпиВакКороны" использовали наиболее консервативные, не подверженные изменениям участки S-белка коронавируса, поэтому вакцина будет эффективно работать против различных его разновидностей.

В ГНЦ "Вектор" провели исследования способности обеих вакцин защищать от новых штаммов коронавируса, и, как сообщалось, и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона" показали в этом отношении хороший результат.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Роспотребнадзор Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Статья председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева в "РГ". Главное
Президент подписал основы госполитики по международной информбезопасности
Путин предложил увеличить на 50 процентов оклады космонавтов
Три четверти случаев заражения COVID-19 в Турции пришлось на новые штаммы
Момент убийства вора в законе Альберта Рыжего в Москве попал на видео
Какие некапитальные гаражи попадают под амнистию
Россияне смогут сами проверить благонадежность турагента