Эксперт: для создания новой вакцины от COVID-19 нужно не более двух месяцев

Создание принципиально новой вакцины против новых мутаций коронавируса займет не более двух месяцев, сообщил в понедельник, 12 апреля, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"На самом деле не более двух месяцев на это потребуется. Главное было создать платформу, отработать технологии, масштабировать производство. А поменять [фрагменты генома коронавируса] внутри вакцины - это то же самое ученым, как представить, если мы играем в игру лего или трансформер. Меняя составляющие, мы будем иметь один ключевой результат. А именно способность препарата защищать от коронавирусной инфекции", - сказал Горелов в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее о том, что вакцины "Спутник V", "ЭпиВакКорона" эффективны против мутировавших штаммов, заявляли их разработчики в НИЦ имени Гамалеи и ГНЦ "Вектор". В частности, представители "Вектора" поясняли, что при разработке "ЭпиВакКороны" использовали наиболее консервативные, не подверженные изменениям участки S-белка коронавируса, поэтому вакцина будет эффективно работать против различных его разновидностей.

В ГНЦ "Вектор" провели исследования способности обеих вакцин защищать от новых штаммов коронавируса, и, как сообщалось, и "Спутник V", и "ЭпиВакКорона" показали в этом отношении хороший результат.