Фестиваль "Короче" объявил даты и сменил организаторов

Итоги встречи министра культуры Ольги Любимовой и российского продюсера Антона Калинкина, посвященной молодежному контенту, не заставили себя ждать. Так, компания Red Carpet Studio, которую возглавляет Антон Калинкин, получила эксклюзивные права на проведение фестиваля короткометражного кино "Короче". Ранее генеральным продюсером фестиваля была Светлана Дрыга. Сегодня объявлены и даты киносмотра - в этом году фестиваль пройдет 20 по 22 августа в Калининграде.

Антон Калинкин известен как учредитель Ассоциации производителей web-контента и Национальной премии в области веб-индустрии. Также он является создателем первого в России международного фестиваля веб-сериалов Realist, который ежегодно проходит в Нижнем Новгороде. В сентябре прошлого года Антон Калинкин приобрел права на проведение фестиваля веб-сериалов в Берлине Berlin WebFest. Фестиваль экранизаций "Читка" - также детище Антона Калинкина.

"Для нас большая честь получить в управление такой значимый индустриальный кинофорум, - говорит владелец Red Carpet Studio Антон Калинкин (цитируются по релизу, присланному в "РГ"). - Фестиваль "Короче" стал первым шагом в большом кино для многих уже ставших известными режиссеров. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать традиции этого прекрасного киносмотра, а его идейных вдохновителей - Станислава Воскресенского и Светлану Дрыгу - мы приглашаем стать постоянными члена попечительского совета".

"Я рада передать фестиваль команде, которая имеет опыт проведения международных киносмотров, - говорит Светлана Дрыга. - У меня родилась дочь, и я планирую больше времени посвящать семье. А в работе хочу сосредоточиться на культурных проектах у нас в Ивановской области".

"Девиз нашего фестиваля - "Короткий путь в большое кино", - говорит президент фестиваля "Короче" Сергей Сельянов. - И он работает. За восемь лет существования нашего смотра мы помогли многим талантливым режиссерам найти свой путь в кино".

Прием работ на участие в основной программе IX Российского фестиваля короткометражного кино "Короче" уже открыт. Подать заявку можно на сайте фестиваля.

Справка "РГ"

Фестиваль короткометражного кино "Короче" проходит с 2013 года. На участие в основном конкурсе могут претендовать игровые, документальные и анимационные картины, снятые на русском языке хронометражем от 3 до 15 минут. Призы вручаются в следующих номинациях - "Лучший режиссер", "Лучший сценарий" и "Спецприз". Лучшая картина получает "Гран-при". В жюри фестиваля в разные годы входили Елена Лядова, Петр Буслов, Александр Цыпкин, Евгений Цыганов, Владимир Вдовиченков, Борис Хлебников, Евгений Гришковец и другие.

Главная задача смотра - продвижение молодых авторов со всей страны, возможность для них представить свои работы продюсерам и попасть в большое кино. Ежегодно фестиваль получает более 2000 работ из всех регионов России. Победителями "Короче" становились режиссеры Роман Артемьев ("Человек из будущего"), Кирилл Васильев (Ну, здравствуй, Оксана Соколова!), Руслан Братов ("Лалай-Балалай", "Главбух. История одной фирмы"), Никита Тамаров ("Миллионер из Балашихи), Галя Суханова ("Настя, соберись!), Алексей Нужный ("Огонь", "Толя робот!") и другие.