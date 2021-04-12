Фильм "Слепок" с Дианой Вишневой вышел в прокат

Фильм "Слепок", главными героями которого стали Пушкинский музей, прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева, пять молодых хореографов и пять молодых композиторов, вышел в прокат в Москве и 31 городе России. Международная премьера намечена на сентябрь в Вене на ярмарке современного искусства Viennacontemporary. Этот один из самых неожиданных плодов пандемии и локдауна, ставший возможным благодаря сотрудничеству ГМИИ им. А.С. Пушкина, фестиваля современной хореографии Context. Diana Vishneva и фонда Aksenov Family. О проекте рассказывает режиссер фильма "Слепок" Андрей Сильвестров.

Пандемия позволила многое, что казалось невозможным. Например, танец в музее?

Андрей Сильвестров: До начала съемок я плохо себе представлял, в какую историю мы ввязываемся, несмотря на то, что ГМИИ имени А.С. Пушкина знаю с детства. Я тут много лет занимался в Клубе юных искусствоведов. А окончив школу в 1989 году, устроился в музей работать лаборантом. И одновременно учился на вечернем отделении Историко-архивного института. Мне казалось, что я про музей все знаю. Оказалось, ничего не знал. Не понимал, как трудно снимать в залах слепков - они хрупкие. Были бы бронзовые статуи - в сто раз было бы проще. И конечно, пространство музея, придуманное архитектором Романом Клейном, - очень красивое театральное пространство. Оно выстроено им как игра с эпохами. Каждый из залов - невероятная декорация. Очень важно было придумать, как камера будет жить в каждом зале.

И как выстроить освещение...

Андрей Сильвестров: Расставить освещение, соблюдая нормы музейного хранения, - это тот еще квест. Мы его проходили вместе с хранителями залов. Я помню их напряжение, когда наши приборы приближались к слепкам скульптур. Мне кажется, если им сейчас предложить повторить, ответ будет: "Нет. Никогда больше". Мы искали перформативный язык для каждого зала вместе с хореографами и оператором. По сути, камера живет в этом фильме как еще один танцовщик. Ее движения мы с оператором Даниилом Фомичевым выстраивали вместе с хореографами.

Слоган фильма - "Пять хореографов. Пять композиторов. Пять эпох". Все же, что было раньше: музыка или танец?

Андрей Сильвестров: Хореографы - финалисты конкурса международного фестиваля Context. Diana Vishneva. Они выбирали, с кем из композиторов будут работать. Марк Булошников, Дарья Звездина, Василий Пешков, Алексей Ретинский, Александр Хубеев - молодые композиторы, которых поддерживает фонд Дмитрия Аксенова.. Сейчас появилась идея выпустить саундтрек к фильму.

После съемок у вас изменилось внутреннее ощущение музея?

Андрей Сильвестров: Изменилось не ощущение, а оптика, взгляд. Я понял, что никогда не думал о жестах той или иной скульптуры. Я не видел, что за каждым жестом скульптуры стоит устройство социума.

Социум регламентирует культурные практики, движение тела?

Андрей Сильвестров: Мне это открыли хореографы. Мы с ними встречались вначале в zoom. Потом вместе ходили по музейным залам. Я каждую вещь здесь знал практически наизусть. Но не видел, что Древняя Греция дает один тип жеста, античный Рим культивирует совсем другие. А Средние века - это практически отсутствие жеста, выразительно подчеркивающее "отсутствие" тела в культуре. В Новое время вновь появляется телесность: не только страдания мучеников, но и радость тела. Хореографы открыли мне пластику времени. А за пластикой - политику эпохи.

Хореографы открыли мне пластику времени. А за пластикой - политику эпохи

Именно актер возвращает живой смысл скульптурному жесту?

Андрей Сильвестров: С чего начинается актерская игра? С повтора, с подражания... Он может повторять походку первого встречного, передразнивать приятеля, а может копировать пляску Диониса с античного барельефа.

Задача хореографов была соотнести эпоху и танец. Задача танцовщиков - "оживить" скульптуру. Что для вас как режиссера главное в этой истории?

Андрей Сильвестров: Конструкция, которую мы создавали, - слепок прошлого. Для каждого хореографа было важно пропустить это прошлое через себя, присвоить его. И выработать свое отношение к этому. Мне кажется, каждый нашел свой путь.

Возникает вопрос о проводнике по эпохам. В фильме эту роль исполняет балерина Диана Вишнева. Но речь не только о путешествии во времени?

Андрей Сильвестров: Роль Дианы - это роль Орфея и Эвридики одновременно. Она ведет нас в исчезнувший мир прошлого, как Орфей. Но она остается в пространстве музея, как Эвридика. Или - как тень или слепок эпох в хореографическом движении.

Если скульптура - отпечаток социума, то танец балерины создает слепок музея?

Андрей Сильвестров: Можно и так сказать. Она открывает зрителю музей как особое пространство, где все времена существуют одновременно. Мы движемся через череду копий, чтобы понять, в какой точке мы находимся.

Фонд Prada в Венеции несколько лет назад делал выставку, посвященную копиям, их изменениям, вариациям мотивов, повторениям в разных материалах, техниках, контекстах. Фильм "Слепок" неожиданно с ней рифмуется.

Андрей Сильвестров: Возможно. Но для нас была важна параллель еще и с цифровым миром. Вопрос о новом статусе цифровых копий в виртуальном мире, о том, где проходит граница между бесконечным копированием и индивидуальным жестом, сегодня решается заново.