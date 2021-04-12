Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон"

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обыграл в гостях "Бостон" со счетом 8:1.

У победителей по две шайбы забросили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири, еще по одному голу в свой актив записали Ник Дауд и Том Уилсон, у хозяев отличился Крейг Смит.

Отметим, что игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Они помогли "столичным" одержать крупнейшую победу в нынешнем сезоне.

Овечкин набрал в "регулярке" 37 (21+16) очков, Кузнецов - 21 (7+14), Орлов - 11 (5+6). Что касается положения дел в турнирной таблице Восточного дивизиона, то "Вашингтон" вышел на первое место с 58-ю очками после 42 матчей.