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12.04.2021 11:06
Рубрика: Спорт

Голевая передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Бостон"

Текст: Артур Нанян

В матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" обыграл в гостях "Бостон" со счетом 8:1.

Фото: AP Photo/Frank Franklin II
Овечкин вышел на второе место в НХЛ по голам в большинстве

У победителей по две шайбы забросили Ти Джей Оши, Ларс Эллер и Конор Шири, еще по одному голу в свой актив записали Ник Дауд и Том Уилсон, у хозяев отличился Крейг Смит.

Отметим, что игроки "Вашингтона" Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов отметились результативными передачами. Они помогли "столичным" одержать крупнейшую победу в нынешнем сезоне.

Овечкин набрал в "регулярке" 37 (21+16) очков, Кузнецов - 21 (7+14), Орлов - 11 (5+6). Что касается положения дел в турнирной таблице Восточного дивизиона, то "Вашингтон" вышел на первое место с 58-ю очками после 42 матчей.

Спорт Хоккей Чемпионат НХЛ Александр Овечкин

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