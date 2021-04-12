Хуан Антонио Самаранч-младший собирается пойти по стопам отца

Маркиз Хуан Антонио Самаранч возглавлял МОК 21 год. Тогдашний посол Испании в СССР был избран на этот пост в июле 1980-го, накануне московской Олимпиады. И пожелал завершить свое славное правление тоже в Москве, передав важнейшую в спортивном мире должность в 2001-м бельгийцу Жаку Рогге.

Вряд ли начиная с 1894 года, когда первым президентом МОК стал грек Деметриус Викелос, кто-либо из руководителей международного спортивного движения относился к нам - сначала к СССР, а потом и к России - с такой теплотой и пониманием, как испанский банкир. За это мы даже "простили" Самаранчу его франкистское прошлое. Из хорошего знакомого испанец превратился в доброго друга, оберегавшего нашу спортивную державу от раздававшихся оскорблений.

Мне было всегда приятно общаться с Хуаном Антонио Самаранчем, бывал с женой даже у него дома. А главное, президент МОК однажды помог и мне, когда вдруг возникли неожиданные трудности, продолжить свою деятельность в крупной спортивной международной ассоциации. Знал его дочь, возглавлявшую Федерацию ледовых видов спорта Испании. А вот с сыном - Хуаном Антонио Самаранчем-младшим, уже двадцать лет являющимся членом МОК, познакомиться не довелось.

Самаранч-младший отработал два максимально положенных четырехлетних срока в Исполкоме МОК. Потом, как и полагается, покинул свой пост в этом высочайшем собрании нескольких вершителей олимпийской истории. Особых претензий на лидерство не выдвигал.

И вот на днях в интервью испанскому радио Самаранч откровенно заявил, что не исключает для себя возможность баллотироваться в президенты МОК. Конечно, не сейчас, когда полномочия президента Томаса Баха простираются до 2025 года. А вот позже, если снова удастся избраться в Исполком МОК, то почему бы не попробовать.

В свои 61 год Самаранч-младший предпочитает действовать не торопясь, шаг за шагом. В принципе шансы возможного претендента довольно высоки. У него прекрасные отношения с членами МОК.

В марте 2021 года Томас Бах был избран на безальтернативной основе. Появление вероятного претендента, да еще с такой славной фамилией, как Самаранч, дает надежду, что девятый в олимпийской истории президент МОК поможет этой организации обрести второе дыхание.