Индия разрешила к применению российскую вакцину "Спутник V"

Генеральный контролер лекарственных средств Индии (Drug Controller General of India, DCGI) зарегистрировал российскую вакцину против коронавируса "Спутник V". Индия стала 60-й страной, где одобрено применение препарата, - сообщили сегодня в РФПИ.

В фонде также отмечают, что "Спутник V" - одна из всего трех вакцин против коронавируса, одобренных для применения в Индии, которая имеет собственные разработки в этом направлении.

"Индия также является государством с самым большим количеством населения среди 60 стран, в которых зарегистрирован "Спутник V". Общее число жителей этих государств достигает 3 млрд человек, или 40% населения планеты", - говорится в сообщении РФПИ.

Регистрация, как и в большинстве других стран, признавших нашу вакцину, осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). При этом при допуске препарата на рынок индийский регулятор учел не только результаты клинических исследований вакцины в России, но также позитивные данные фазы III дополнительных клинических исследований на территории Индии, которые осуществляются в партнерстве с индийской компанией Dr. Reddy"s Laboratories.

Индия - не только крупнейший рынок для поставок нашей вакцины, но и стратегический партнер по ее производству. "Индия является ведущим производственным хабом для российской вакцины. РФПИ заключил соглашения c крупнейшими фармацевтическими производителями Индии (Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech) для выпуска более 850 миллионов доз препарата "Спутник V" в год", - напомнили в РФПИ.