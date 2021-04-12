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Рубрика: Экономика

Информация, раскрываемая ООО "Газпром энерго" в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Указанная информация публикуется в целях осуществления государственного контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24.

Полный объем информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации, размещен на официальном сайте ООО "Газпром энерго": www.gazpromenergo.gazprom.ru. Указанная информация также предоставляется на основании письменных запросов.

Реквизиты ООО "Газпром энерго"

Место нахождения: 119311, г. Москва, ул. Строителей, д. 8, корп. 1

Почтовый адрес: 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125

Тел. (495) 428-45-60, факс (495) 428-45-70

E-mail: info@adm.energo.gazprom.ru

Интернет-сайт: www.gazpromenergo.gazprom.ru

ОГРН 1027739841370

ИНН 7736186950, КПП 775050001

Генеральный директор - Дятлов Роман Евгеньевич

Приложение (Документы, подлежащие раскрытию)

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