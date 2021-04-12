Иран обвинил Израиль в атаке на ядерный объект

Иранские власти назвали терактом ЧП на ядерном объекте Ирана, где проводились испытания новейших моделей центрифуг для обогащения урана. В результате взрыва была выведена из строя система энергоснабжения. Этот объект, расположенный в городе Натанз в пустыне центральной провинции Исфахан, считают одним из ключевых элементов иранской ядерной программы. Он находится под контролем инспекторов Международного агентства по атомной энергии. В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф официально обвинил Израиль в совершении диверсии.

За день до взрыва: техник работает на иранском заводе по обогащению урана в Натанзе во время видеоконференции с президентом Хасаном Роухани, проведенной по случаю Дня иранской ядерной технологии в Тегеране. Фото: ЕРА

Зариф заявил, что Тегеран не откажется от развития объекта в Натанзе и, напротив, сделает его еще более совершенным и производительным. Он также подчеркнул, что случившееся не ослабит позиции Тегерана на переговорах с Западом по ядерной сделке. Позже в понедельник иранские медиа со ссылкой на чиновника в министерстве разведки страны сообщили, что спецслужбам удалось установить личность человека, стоявшего за этим взрывом.

Иранские власти обращают внимание, что подобную атаку на ядерный объект следует рассматривать в качестве преступления против человечности, поскольку она могла привести не только к значительным человеческим жертвам, но и к экологической катастрофе. Однако согласно официальным заявлениям, в реальности разрушения оказались не столь значительными и центрифуги возобновили работу за счет резервной системы энергоснабжения. Тем не менее опубликованные рядом американских и израильских СМИ сообщения рисуют куда более серьезную картину происшествия.

Так, The New York Times со ссылкой на неназванных представителей спецслужб США утверждает, что блэкаут системы обеспечения электроэнергии на объекте вызван "намеренно спланированным взрывом". Американское издание при этом демонстративно кивает в сторону Тель-Авива, подчеркивая, что к атаке приложили руку израильские специалисты. Подрыв был настолько четко организован, что полностью разрушил хорошо укрепленную и защищенную внутреннюю энергосистему объекта, питавшую обогащающие уран центрифуги. Если это действительно так, то, по оценкам тех же собеседников издания, Ирану понадобится как минимум 9 месяцев, а возможно, и больше для восстановления дееспособности объекта. А это означает, что в этот период Тегеран не сможет продолжать работы по обогащению урана.

История с обвинениями в адрес Израиля в саботировании ядерной программы Ирана путем различного рода спецопераций далеко не нова. В июле прошлого года в Натанзе тоже прогремел взрыв, в результате чего, если судить по снимкам из космоса, фактически полностью был разрушен центральный зал сборки и настройки центрифуг, а охвативший впоследствии здание пожар усилил разрушения. Это происшествие, по оценкам американских специалистов, задержало развитие ядерной программы ИРИ примерно на два года. Что показательно, информация о причастности израильтян к этой истории также была вброшена через The New York Times и анонимных представителей спецслужб Соединенных Штатов.

Аналогичная утечка была опубликована изданием почти десятилетие назад, когда неназванный эксперт по ядерной проблематике из разведсообщества США пролил свет на Stuxnet, сетевого червя, поразившего якобы около тысячи иранских центрифуг. И тогда американское издание также указывало на Израиль, отмечая, что столь высокая эффективность этой американо-израильской разработки связана именно со скрупулезной работой израильтян, сумевших успешно внедрить вредоносный код.

После первых сообщений о последнем инциденте в Натанзе издание The Jerusalem Post выпустило обширный материал, посвященный как раз череде "информационных сливов", причем не только в треугольнике Израиль - Иран - США, но и по ближневосточному региону в целом. Автор текста насчитал более десятка подобных громких утечек, первоисточником которых становились именно американские партнеры Израиля. Здесь упоминаются и откровения анонимных представителей США относительно авиаударов израильских ВВС по объектам в Сирии, по иранским оружейным складам в Ираке, а также по атакам на иранские суда в Красном море в марте-апреле этого года.

По следам этих утечек своеобразным эхом публикуются материалы, где упоминается о тесном обмене разведывательной и оперативной информацией между США и Израилем, а также о тесной координации действий разведок и военных ведомств этих стран. С одной стороны, американские СМИ и их источники указывают на непричастность Вашингтона к операциям против Ирана, а с другой - по прошествии определенного времени становится очевидным, что американские власти не просто в курсе той или иной ситуации, но и владеют ею, что называется, на экспертном практическом уровне. В данном контексте обращает на себя внимание и то, что воскресный вывод из строя системы энергоснабжения в Натанзе произошел на фоне официального визита главы Пентагона Ллойда Остина в Израиль, где он провел переговоры с министром обороны Израиля Бени Ганцем.

История с обвинениями Израиля в саботировании ядерной программы Ирана путем спецопераций не нова

Наивно полагать, что подобные операции проходят без участия или без ведома Белого дома. Впрочем, нельзя списывать со счетов и собственные возможности американцев в области проведения диверсий в киберпространстве, в том числе против объектов энергоинфраструктуры. Кстати, Вашингтон оказался основным подозреваемым в беспрецедентно масштабном сбое в энергосистеме Венесуэлы в 2019 году, за год до проведения президентских выборов в этой стране. Венесуэльский президент Николас Мадуро тогда заявил, что санкционированная американской администрацией кибератака, которая вывела из строя компьютерные системы электростанций, осуществлялась из Хьюстона и Чикаго.