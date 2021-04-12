Итальянский город-призрак Чивита ди Баньореджо станет наследием ЮНЕСКО

Власти Италии выдвинули "умирающий" городок Чивита ди Баньореджо и его окрестности со скалами и долинами в кандидаты в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ожидается, что решение будет вынесено в июне 2022 года.

Чивита ди Баньореджо находится в центральной части страны, в регионе Лацио, примерно в 120 км от Рима. Столетия назад город был намного больше и соединялся дорогой с другими населенными пунктами. Сегодня добраться до сказочного города, основанного этрусками около 2,5 тыс. лет назад на рыхлом вулканическом туфе, который сформировал гору, можно лишь по перекинутому через пропасть узкому мосту длинной в 300 метров. Провизия в город доставляется, как правило, на мопедах.

Оползни, эрозия и другие природные катаклизмы резко уменьшили размер Чивита ди Баньореджо, вынудив местных жителей перебраться в район, находящийся на более низком уровне. На сегодняшний день в этом крошечном населенном пункте проживает от силы 20-30 человек.

Как ни странно, именно благодаря отсутствию людей, город-призрак полностью сохранил свой первозданный облик. В нем сохранились церкви и дома эпохи средневековья (в одном из них жил католический святой Бонавентура), а также дворец епископа и мельница 15 века. В Чивите есть также рестораны, кафе и отели, но нет продуктовых магазинов. Главная площадь городка не превышает размера баскетбольной площадки.

До наступления пандемии это поселение, в котором остановилось время, было одним из самых посещаемых туристами мест в Италии. Именно поэтому Чивита ди Баньореджо является на сегодняшний единственным городом на Апеннинах, за посещение которого нужно платить.

К сожалению, сегодня это уникальное место оказалось под угрозой уничтожения. Из-за эрозии скалы, Чивита ди Баньореджо опускается ежегодно на 7 см.