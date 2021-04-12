Как будут отдыхать школьники с учетом рисков COVID-19

Например, регионам рекомендуется предусмотреть для родителей механизмы компенсации для тех, кто самостоятельно покупает путевки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путевки для детей по месту работы. Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников.
Кроме того, в Минпросвещения подробно рассказали, как будут организованы отдых и оздоровление детей с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.
• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.
• Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25 детей 1-4-х классов и 30 детей старшего возраста.
• Два режима пребывания детей:
- - с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед);
- - с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в возрасте до десяти лет (рекомендован и для детей других возрастов), трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).
• Дозаторы с антисептическим средством для рук при входе во все здания и столовую.
• Ежедневный "утренний фильтр" с обязательной термометрией детей и сотрудников.
• Незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.
• Ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.
• Обеспечение персонала пищеблоков средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).
• Работа по гигиеническому воспитанию детей.
• Проведение мероприятий максимально на открытом воздухе.
• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.
• Одновременный заезд всех детей и сотрудников на весь период смены. Перерыв между сменами - не менее двух календарных дней. Выход (выезд) за пределы лагеря в период смены не допускается.
• Персонал допускается на каждую смену только после обследования на новую коронавирусную инфекцию. Работники пищеблока также должны проходить обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций.
• Все работники, принимающие детей, персонал пищеблока, медицинский и технический персонал должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).
• Предусмотрены ограничения по наполняемости групп, отрядов (не более 75% от проектной вместимости организации), максимальное соблюдение дистанции в помещениях. Например, за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение.
• На протяжении смены в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух медицинских работников (врач и медсестра).
• Должен быть ежедневный "утренний фильтр" с обязательной термометрией детей и сотрудников.
• При входе во все здания и столовую устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для рук.
• Должны осуществляться уборка, проветривание помещений, а также дезинфекция воздуха.
• Предусмотрена незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.
• Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей.
• Мероприятия максимально проводятся на открытом воздухе. Массовые мероприятия, включая мероприятия с посещением родителей, исключаются.
• К загородному детскому лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.
• Сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных (форма 079/у).
• Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда (форма 079/у).