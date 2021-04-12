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12.04.2021 17:03
Рубрика: Общество

Как будут отдыхать школьники с учетом рисков COVID-19

Текст: Ксения Колесникова
Минпросвещения направило в регионы методические рекомендации по подготовке и организации летнего отдыха и оздоровления детей в 2021 году. В них есть важная информация и для мам и пап.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Роспотребнадзор смягчил требования к работе детских лагерей

Например, регионам рекомендуется предусмотреть для родителей механизмы компенсации для тех, кто самостоятельно покупает путевки в организации отдыха и оздоровления детей, в том числе возможность оформлять и получать путевки для детей по месту работы. Также может быть предусмотрено возмещение расходов работодателям, которые финансируют отдых и оздоровление детей своих сотрудников.

Кроме того, в Минпросвещения подробно рассказали, как будут организованы отдых и оздоровление детей с учетом рисков распространения коронавирусной инфекции.

Меры безопасности для лагерей с дневным пребыванием

• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.

• Ограничения по количеству детей: в одном отряде может быть не более 25 детей 1-4-х классов и 30 детей старшего возраста.

• Два режима пребывания детей:

  • - с 8:30 до 14:30, двухразовое питание (завтрак и обед);
  • - с 8:30 до 18:00, обязательный дневной сон для детей в возрасте до десяти лет (рекомендован и для детей других возрастов), трехразовое питание (завтрак, обед, полдник).

• Дозаторы с антисептическим средством для рук при входе во все здания и столовую.

• Ежедневный "утренний фильтр" с обязательной термометрией детей и сотрудников.

• Незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.

• Ежедневная уборка, проветривание помещений, дезинфекция воздуха.

• Обеспечение персонала пищеблоков средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки).

• Работа по гигиеническому воспитанию детей.

• Проведение мероприятий максимально на открытом воздухе.

В стационарных лагерях

• Генеральная уборка всех помещений перед открытием каждой смены.

• Одновременный заезд всех детей и сотрудников на весь период смены. Перерыв между сменами - не менее двух календарных дней. Выход (выезд) за пределы лагеря в период смены не допускается.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Кешбэк могут распространить на путевки в детские лагеря

• Персонал допускается на каждую смену только после обследования на новую коронавирусную инфекцию. Работники пищеблока также должны проходить обследование на наличие вирусных возбудителей кишечных инфекций.

• Все работники, принимающие детей, персонал пищеблока, медицинский и технический персонал должны быть в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки).

• Предусмотрены ограничения по наполняемости групп, отрядов (не более 75% от проектной вместимости организации), максимальное соблюдение дистанции в помещениях. Например, за каждым отрядом закрепляется отдельное помещение.

• На протяжении смены в лагере круглосуточно должны находиться не менее двух медицинских работников (врач и медсестра).

• Должен быть ежедневный "утренний фильтр" с обязательной термометрией детей и сотрудников.

• При входе во все здания и столовую устанавливаются дозаторы с антисептическим средством для рук.

• Должны осуществляться уборка, проветривание помещений, а также дезинфекция воздуха.

• Предусмотрена незамедлительная изоляция детей с признаками респираторных заболеваний и повышенной температурой тела до приезда родителей (опекунов) или скорой помощи.

• Усиливается педагогическая работа по гигиеническому воспитанию детей.

• Мероприятия максимально проводятся на открытом воздухе. Массовые мероприятия, включая мероприятия с посещением родителей, исключаются.

• К загородному детскому лагерю должен быть обеспечен подъезд транспорта.

Какие документы о состоянии здоровья должны быть у ребенка при заезде в лагерь

• Сведения о прививках, перенесенных заболеваниях, в том числе инфекционных (форма 079/у).

• Медицинская справка об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе коронавирусной инфекцией, в течение 21 дня до момента заезда (форма 079/у).

Общество Семья и дети Общество Образование Правительство Минпросвещения Отдых детей в летних лагерях Пандемия коронавируса COVID-19

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