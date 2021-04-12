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12.04.2021 06:00
Рубрика: Общество

Как готовят еду для космонавтов: тортильи, мадрубу и йогурт

Текст: Татьяна Ткачёва
Чем кормят на Международной космической станции и можно ли питаться по "меню астронавта" на Земле, выяснили в совместном проекте сотрудники Музея космонавтики и сервиса доставки "СберМаркет".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Оказалось, что на МКС любят блюда поострее и дегустируют деликатесы из разных стран (например, французские трюфели). А по праздникам для астронавтов готовят лучшие повара мира.

Что на обед у космонавта

В меню российских космонавтов - три сотни продуктов. В основном они сублимированы (обезвожены). Вопреки обычным представлениям, на орбите не едят все из тюбиков. В такой упаковке выпускают только соусы и джемы.

Каждый космонавт сам составляет себе рацион. На первое может быть борщ или грибной суп, на закуску - говяжий язык или рыбный пирог. На орбите обязательно употребляют продукты, богатые кальцием. Американцы едят йогурты с ягодами и персиками, а россияне - сыры с травами и чесноком.

Есть на орбитальной "кухне" и национальные блюда. Так, японские астронавты любят суши, лапшу, желе и рисовые шарики. В их меню входит много соусов, в том числе майонез. Для первого астронавта из Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури, который попал на Международную космическую станцию в конце сентября 2019 года, готовились консервированные халяльные блюда: балалет (обжаренная сладкая лапша), мадруба (засоленная рыба) и салуна (овощной бульон). За все время работы МКС на ее борту побывало более 200 космонавтов и астронавтов из 19 стран.

Фото: РИА Новости
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Напитки для употребления в невесомости специально обрабатывают. При употреблении газировки на орбите газ и жидкость в желудке отделяются друг от друга, провоцируя отрыжку. Обычный хлеб крошится, что также не подходит для условий МКС. Поэтому американцы едят тортильи, а для русских пекут микробуханки на один укус.

В советское время рацион космонавта был рассчитан на 2800 килокалорий в сутки. Полагалось потреблять около 100 граммов белка, 118 граммов жиров и 308 граммов углеводов. Сегодня российским специалистам на борту МКС положено четырехразовое питание из расчета потребления 3200 килокалорий.

Кто готовит космическую еду

Единственный официальный производитель питания для космонавтов в России - Бирюлевский экспериментальный завод. Предприятие было основано в 1940-е годы для обеспечения солдат на фронте мясными продуктами. К концу войны на заводе стали делать пищевые концентраты. Сегодня в Бирюлеве выпускают 90 процентов всей "космической" еды в стране. Здесь не производят только сыр, хлеб и рыбные блюда.

Фото: Александр Полегенько/ РИА Новости
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Еда для космонавтов должна быть натуральной, здоровой и безопасной. В ней нет химических добавок. Все продукты, отправляемые на орбиту, проходят многочисленные испытания и сертификацию. На борту создают запас пищи на три месяца, и к завершению работы каждой экспедиции остается НЗ на 45 дней.

А землянам можно?

Если обычный горожанин в России захочет питаться, как астронавт, то ему потребуется тратить на продукты 5 тысяч 283 рубля в неделю. Среднюю стоимость рациона рассчитали в "СберМаркете" по данным "Роскосмоса", Музея космонавтики и 60 с лишним ретейлеров, подключенных к сервису.

В выборку вошли: рис и рисовая каша, курага, творог, кедровые орехи, заливное (из рыбы и мяса), антрекот, говядина, говяжий язык, икра кабачковая и баклажанная, лечо, рыбные консервы, куриное филе, имбирное печенье, сублимированные крем-супы, фрукты (яблоки, грейпфруты, мандарины, лимоны), свежие овощи (помидоры, огурцы и перец), кофе и чай. И, конечно, витамины.

Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
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"‎У обычного человека редко получается выдерживать сбалансированный рацион, богатый кальцием, витаминами, белком и "правильными" углеводами. Однако время от времени мы замечаем сезонный спрос на продукты здорового питания вроде орехов, красной рыбы или овощей, - рассказали в пресс-службе сервиса. - Правда, во всем подражать космонавтам не стоит. Кроме баланса макро- и микронутриентов в орбитальной еде часто содержится масса острых специй, которые каждый день лучше не употреблять. В невесомости люди практически теряют ощущение вкуса и запаха, поэтому пряности и приправы нужны для того, чтоб лучше чувствовать пищу".

Справка "РГ"

До 9 апреля 2021 года на орбите находилось семь человек: летчик-космонавт "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и космонавт-испытатель Сергей Кудь-Сверчков, представители НАСА - микробиолог Кэтлин Рубинс, астрофизик Шеннон Уокер, летчик-испытатель Майкл Хопкинс и летчик-испытатель Виктор Гловер, а также астронавт Японского космического агентства, авиаинженер Соити Ногути.

В минувшую пятницу к ним присоединился экипаж космического корабля "Юрий Гагарин" ("Союз МС-18"): летчик-космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий, инженер-программист, космонавт-испытатель Петр Дубров и астронавт НАСА, подполковник инженерных войск Марк ван де Хей (США).

Общество Космос Правительство "Роскосмос" 12 апреля - 60 лет полету Юрия Гагарина в космос

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