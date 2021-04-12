Китай: Провокации Вашингтона в Южно-Китайском море нарушают мир

Новости

В РФ пройдут международные исследование качества образования школьников 10:53
В Якутске за двое суток выпало больше месячной нормы снега 10:47
Рогозин: "Роскосмос" потерял несколько контрактов из-за санкций США 10:39
СМИ: Netflix запускает свое производство в России 10:32
Путин поручил разработать стимулы для инвестиций из прибыли 10:27
"Вышел едва живым": Владимир Пресняков рассказал, как переболел COVID 10:20
Прибалтика впервые отключила поставки электроэнергии из России 10:17
Путин поручил продумать меры поддержки добычи трудноизвлекаемой нефти 10:16
В Иране пообещали месть Израилю за диверсию на ядерном объекте в Натанзе 10:15
Роскартография показала, как "звучит" рельеф тел Солнечной системы 10:13
Путин поручил к маю подготовить проекты для инвестирования средств ФНБ 10:04
Врач рассказал, как противоковидные маски помогут аллергикам 10:02
В Минске покажут "Гамлета" с Данилой Козловским 10:01
Власти Ирана обвинили Израиль в аварии на ядерном объекте в Натанзе 09:58
Египет заинтересовался белорусскими РСЗО и зенитными комплексами 09:52
Ми-38 испытают в условиях естественного обледенения 09:46
В каких регионах РФ больше всего жителей занимаются малым бизнесом 09:43
Паводок угрожает 130 населенным пунктам в Красноярском крае 09:38
На Каспии комплекс "Бал" поразил десантную эскадру "противника" 09:37
В Сети стартовала акция "Наука - это космос" 09:35
В Москве усилен контроль за качеством воды 09:29
На Москва-реке спасли двух тонувших человек 09:23
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке 09:21
На Украине отвергли возможность наступления армии на Донбасс 09:19
Видео: Белый Орел Марк Тишман покинул телешоу "Маска" 09:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Каким обещаниям застройщиков можно доверять
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
Как понять, есть ли у вашего ребенка аутизм: шесть подсказок родителям
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
"Поехали" вместе: как это было. Хроника дня 12 апреля 1961 года в событиях и лицах
12.04.2021 10:24
Рубрика: В мире

Китай: Провокации Вашингтона в Южно-Китайском море нарушают мир

7 апреля американский атомный авианосец Theodore Roosevelt совершил совместные учения в Южно-Китайском море, это его третье в этом году вторжение в данную акваторию. Факты вновь подтвердили, что Вашингтон уже стал самой большой угрозой для обеспечения мира и стабильности в регионе, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Авианосец Theodore Roosevelt. Фото: wikipedia.org Авианосец Theodore Roosevelt. Фото: wikipedia.org
Авианосец Theodore Roosevelt. Фото: wikipedia.org

США всегда рассматривают Южно-Китайское море как свой главный рычаг для защиты их доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживания Китая. Под предлогом т.н. "свободного судоходства" американские военные корабли вторгаются в акваторию Южно-Китайского моря, их действия де-факто нарушают суверенитет и безопасность прибрежных государств.

- При поддержке Вашингтона некоторые страны вне региона Южно-Китайского моря устроили провокацию и пытались осложнять ситуацию в регионе. Однако попытки Вашингтона и его союзников остаются бредовыми. С одной стороны, аналитики полагают, что американские союзники делают громкие заявления, но действуют сдержанно. Например, Япония и Австралия пока ни разу не вторгались в территориальные воды Китая. А с другой стороны, провокации Вашингтона в Южно-Китайском море нарушают мир, стабильность и совместное развитие стран в регионе, идут вразрез с пожеланиями народов всех стран.

В этом году Китай и страны АСЕАН отмечают 30-летие создания механизма диалога. Двустороннее взаимодействие показывает свою мощную силу и хорошие перспективы. Благодаря общим усилиям ситуация в акватории Южно-Китайского моря стабильна в целом. Стороны готовы укреплять прагматическое сотрудничество в морских сферах и усилить контроль над спорными проблемами. На днях президент Филиппин Родриго Дутерте четко заявил о готовности разрешить территориальный вопрос с Китаем мирным путем. Более того, министры четырех стран АСЕАН на днях совершали визиты в Китай, и это демонстрирует тот факт, что прибрежные страны Южно-Китайского моря желают развивать дружбу и добрососедство, не хотят стать инструментом Вашингтона для обеспечения его гегемонии.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Восточная Азия Китай В мире США Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов
Рогозин: Россия стоит на пороге важных изменений в космической отрасли
В МИД РФ призвали к переговорам о запрете вооружений в космосе
Горелов рассказал о применении российских вакцин от COVID-19 в педиатрии
NYT: Авария на ядерном объекте Ирана произошла из-за взрыва