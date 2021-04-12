США всегда рассматривают Южно-Китайское море как свой главный рычаг для защиты их доминирования в Индо-Тихоокеанском регионе и сдерживания Китая. Под предлогом т.н. "свободного судоходства" американские военные корабли вторгаются в акваторию Южно-Китайского моря, их действия де-факто нарушают суверенитет и безопасность прибрежных государств.

- При поддержке Вашингтона некоторые страны вне региона Южно-Китайского моря устроили провокацию и пытались осложнять ситуацию в регионе. Однако попытки Вашингтона и его союзников остаются бредовыми. С одной стороны, аналитики полагают, что американские союзники делают громкие заявления, но действуют сдержанно. Например, Япония и Австралия пока ни разу не вторгались в территориальные воды Китая. А с другой стороны, провокации Вашингтона в Южно-Китайском море нарушают мир, стабильность и совместное развитие стран в регионе, идут вразрез с пожеланиями народов всех стран.

В этом году Китай и страны АСЕАН отмечают 30-летие создания механизма диалога. Двустороннее взаимодействие показывает свою мощную силу и хорошие перспективы. Благодаря общим усилиям ситуация в акватории Южно-Китайского моря стабильна в целом. Стороны готовы укреплять прагматическое сотрудничество в морских сферах и усилить контроль над спорными проблемами. На днях президент Филиппин Родриго Дутерте четко заявил о готовности разрешить территориальный вопрос с Китаем мирным путем. Более того, министры четырех стран АСЕАН на днях совершали визиты в Китай, и это демонстрирует тот факт, что прибрежные страны Южно-Китайского моря желают развивать дружбу и добрососедство, не хотят стать инструментом Вашингтона для обеспечения его гегемонии.