Космонавт Роман Романенко в прямом эфире поздравил россиян с Днем космонавтики

Праздничную трансляцию в честь Дня космонавтики, который отмечается сегодня в нашей стране, провел в Instagram-космонавт Герой России Роман Романенко. Он поздравил россиян с праздником и поделился историями из жизни космонавтов на борту международной космической станции. Рассказал, например, что в свободное от работы время они могут пообщаться с родными, посмотреть фильмы и даже попеть песни на русском и английском языках: "На борту есть гитара, небольшой синтезатор, барабанчики, поэтому вечерами мы берем инструменты и поем".

Говоря о высадке американцев на Луне, вспомнил о встречах с астронавтами из США: "Они мне рассказывали о том, как все это было, в подробностях. Как ребята высаживались на Луне, как привезли оттуда более 300 килограммов лунного грунта".

После завершения срока эксплуатации МКС в 2030 году, Россия, по мнению Романенко, сможет отделить свой сегмент от остальной части станции и продолжить автономную работу на орбите. Он отметил, что наша страна продолжает развивать космическую отрасль: планируется запуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", разрабатываются ракеты на биотопливе.