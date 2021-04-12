Омский "Авангард" обыграл в гостях казанский "Ак Барс" - 3:2 в пятом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина и теперь ведет в противостоянии с тем же счетом.

В серии "Ак Барс" - "Авангард" побеждает пока только та команда, которая забивает первой. Фото: Михаил Синицын

В этой серии побеждает пока только та команда, которая играет на выезде и открывает счет. Сегодня обе тенденции подтвердились, хотя сюжет игры получился не таким линейным, как прежде.

"Авангард" действительно забил первым: с передачи Ильи Ковальчука отличился Семен Чистяков. Но "Ак Барсу" удалось не только отыграться, но и выйти вперед. В обоих случаях шайбы забрасывал Дмитрий Воронков. Гости спаслись на последней минуте основного времени. В самый нужный момент точный бросок удался Ковальчуку, который не забивал перед этим 11 матчей кряду. Овертайм продлился чуть меньше двух минут. Победу омичам принес Рид Буше, показавший высочайшее индивидуальное мастерство.

Следующий матч серии пройдет в Балашихе уже завтра.

А сегодня в Санкт-Петербурге состоится шестой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина СКА - ЦСКА. В противостоянии до четырех побед впереди пока москвичи - 3:2.

Илья Ковальчук прервал свою серию из 11 матчей без заброшенных шайб

Еще неделю назад, когда ЦСКА выиграл в Питере третий матч и довел счет до 3:0, положение СКА казалось безнадежным. Да, шесть нет назад питерским армейцам удалось вернуться с такого же счета (единственный прецедент в истории Континентальной хоккейной лиги), а затем и выиграть Кубок Гагарина. Но тогда у СКА был суперзвездный состав. Сейчас в распоряжении нынешнего наставника СКА Валерия Брагина в основном звезды восходящие, но именно они и делают результат. И в первую очередь 19-летний Василий Подколзин. В четвертом матче (3:1) форвард набрал 3 (1 гол + 2 передачи) очка, а в пятом оформил важнейший дубль. С 11 (6+5) баллами он - лучший бомбардир своей команды в плей-офф.

На самом деле, пятый матч стал проверкой на прочность для всех. И для Брагина и для его молодых парней. Когда Подколзин в третьем овертайме забросил победную шайбу, секундомер отмерил 113 минут 51 секунду.

Это пятый по продолжительности матч в истории КХЛ.

Где будем смотреть

12 апреля, понедельник, "Матч ТВ"

19.30 СКА - ЦСКА. Прямая трансляция