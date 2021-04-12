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12.04.2021 21:21
Рубрика: Власть

Взнос для мамы

КС уточнил условия освобождения женщины от страховых выплат
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8429)
12 апреля Конституционный суд РФ огласил очень интересное решение, которое касается бизнес-леди, готовящихся стать мамами.

Высшая судебная инстанция страны уточнила условия освобождения индивидуальных предпринимательниц от уплаты страховых взносов за отпуск по беременности и родам.

Официально дело было о проверке конституционности пункта 7 статьи 430 Налогового кодекса РФ. Попросила КС сделать такую проверку оренбургская предпринимательница Инна Белова.

В Конституционном суде РФ подчеркнули: постановление основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Эта история началась с того, что налоговая инспекция отказала индивидуальной предпринимательнице из Оренбурга Инне Беловой в освобождении от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование за декретный отпуск.

Ей пришлось пройти долгие судебные разбирательства. Арбитражный суд сначала принял сторону молодой матери и вынес решение в ее пользу. Но налоговики это решение оспорили, и кассационная инстанция их поддержала.

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Вот тогда предпринимательница и обратилась в Конституционный суд РФ. В жалобе женщина написала, что она не согласна с тем, что оспариваемые нормы заставляют индивидуального предпринимателя платить страховые взносы за период отпуска по беременности и родам, тогда как наемные работники от этих платежей освобождены.

Суд материалы изучил и высказал свою позицию. Итак, по мнению Конституционного суда, оспариваемая норма не освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты страховых взносов в период получения пособия по обязательному социальному страхованию. Поэтому он "подлежит зачету в страховой стаж на общих основаниях, т.е. как период осуществления деятельности".

Норма не запрещает судам учитывать конкретные обстоятельства и освобождать ИП от уплаты взносов

Это предполагает формирование пенсионных прав, в отличие от работающих по трудовому договору граждан, для которых такой период засчитывается в стаж без формирования индивидуального пенсионного коэффициента.

Вывод из всего высказанного такой: в указанный в жалобе период индивидуальный предприниматель не находится в одинаковых с работающими по трудовому договору гражданами обстоятельствах.

Освобождение индивидуальных предпринимательниц от уплаты страховых взносов в период беременности возможно лишь "посредством прекращения предпринимательской деятельности".

Такая дифференциация условий освобождения от уплаты взносов не является произвольной и согласуется с конституционными принципами, - подчеркнули в Конституционном суде РФ.

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Вот главная мысль, которую высказали судьи КС.

Исходя из концепции государственной поддержки и защиты семьи, материнства, отцовства и детства оспариваемая норма не запрещает судам учитывать конкретные экстраординарные обстоятельства и освобождать нуждающихся индивидуальных предпринимательниц от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование взносов.

Этот правовой механизм в защиту индивидуальных предпринимательниц также вправе совершенствовать законодатель.

Дело Инны Беловой может быть пересмотрено.

Власть Право Финансовое право Экономика Финансы Налоги Судебная власть Конституционный суд

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