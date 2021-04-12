Кузнецова попросила реабилитировать детей, вывезенных из Сирии и Ирака

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась к гендиректору ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии им. В.П. Сербского" Минздрава РФ Зурабу Кекелидзе с просьбой помочь с психологической реабилитацией детей, вывезенных из Сирии и Ирака.

Детский омбудсмен отметила принципиальную значимость участия высококвалифицированных психологов и психиатров Центра в работе с несовершеннолетними - как на первых этапах их возвращения на родину, так и в ходе их дальнейшего сопровождения в период социализации и адаптации к мирной жизни.

"Мы столкнулись с этой темой сравнительно недавно, и пока, безусловно, не хватает ни выверенных методик работы, ни подготовленных специалистов, еще нет исследований, которые сейчас очень нужны - и для того, чтобы процессы по реабилитации детей были наиболее эффективными, и для выявления реабилитационного потенциала несовершеннолетних и дальнейшего принятия точных решений в этом направлении. Мы со своей стороны видим огромную необходимость вашего участия", - сказала Анна Кузнецова.

По словам Зураба Кекелидзе, Центр Сербского имеет все необходимые ресурсы для выполнения этих задач.

Справка "РГ"

В России работа по репатриации несовершеннолетних из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке ведется по поручению Президента РФ с 2018 года. За этот период с территорий Сирии и Ирака вывезено 274 ребенка, в настоящее время подготовлены документы еще более чем на 100 несовершеннолетних.