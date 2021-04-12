Лавров: Нахождение военных кораблей США в Черном море вызывает вопросы

Планы США направить военные корабли в акваторию Черного моря сопровождаются агрессивной риторикой со стороны американской администрации, при этом цель их пребывания остается неясной. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Каире по итогам переговоров с его египетским коллегой Самехом Шукри.

Комментируя информацию о планах США направить корабли собственных ВМС в Черное море, Сергей Лавров отметил, что такие проходы в целом совершаются регулярно. "Сейчас это делается особенно напористо, сопровождается агрессивной риторикой, задаются вопросы, а что делает Российская Федерация на границе с Украиной. Ответ очень простой: мы там живем, это наша страна. А вот что делают Соединенные Штаты в виде своих кораблей, военнослужащих, которые постоянно организуют какие-то мероприятия по линии НАТО на Украине, в тысячах километров от своей собственной территории - этот вопрос пока остается без ответа", - цитирует Лаврова РИА Новости.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о намерении Вашингтона направить в Черное море два военных корабля под предлогом роста российской военной активности в регионе. По некоторым сведениям, командование ВМС США уже получило разрешение на проход через Босфор со стороны Турции.