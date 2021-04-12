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12.04.2021 00:41
Рубрика: Власть

Лавров оценил сроки возобновления авиасообщения с курортами Египта

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров высказался о сроках возобновления чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду. Он рассчитывает, что это произойдет уже в ближайшее время. Об этом министр заявил в интервью египетской газете Al-Ahram, текст которого опубликован на сайте МИД РФ.

Фото: Getty Images
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Лавров отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Он также подтвердил заинтересованность России в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортными городами и отметил хорошие перспективы в области туризма.

Говоря о российско-египетские отношениях, глава МИД РФ отметил их поступательное развитие по многим направлениям, а интенсивный политический диалог поддерживается, не смотря на пандемию коронавируса.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. В 2018 году регулярные рейсы в Каир были восстановлены, а курорты по-прежнему закрыты для чартеров из РФ. В январе-феврале египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.

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