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12.04.2021 14:36
Рубрика: В мире

Лавров: Отношения России и Египта приобрели "новое качество"

Текст: Александр Гасюк (Каир)
Отношения Москвы и Каира обрели "новое качество". Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам прошедших переговоров в Каире со своим египетским коллегой Самехом Шукри.
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Это, по словам Лаврова, произошло после вступления в силу двустороннего Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (подписан президентами двух стран осенью 2018 года).

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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Со своей стороны в ходе совместной пресс-конференции Самех Шукри, выразил удовлетворение темпами развития российско-египетских отношений, особенно реализацией проекта строительства АЭС "Эль-Дабаа".

Встреча глав МИД России и Египта прошла в особняке египетского внешнеполитического ведомства "Тахрир" неподалеку от одноименной площади, где в 2011 году произошли известные события "арабской весны".

В понедельник утром Сергей Лавров, по его словам, "провел обстоятельную встречу" с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во второй половине дня Лаврова ждут в штаб-квартире Службы общей разведки Египта (СОР). Кроме того, перед вылетом главы МИД РФ из Каира в Иран - вторую остановку текущей поездки российского министра по Ближнему Востоку - руководитель российского внешнеполитического ведомства встретится с генеральным секретарем Лиги Арабских Государств Ахмедом Абульгейтом.

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