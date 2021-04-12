Лавров: Отношения России и Египта приобрели "новое качество"

Отношения Москвы и Каира обрели "новое качество". Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам прошедших переговоров в Каире со своим египетским коллегой Самехом Шукри.

Это, по словам Лаврова, произошло после вступления в силу двустороннего Договора о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве (подписан президентами двух стран осенью 2018 года).

Со своей стороны в ходе совместной пресс-конференции Самех Шукри, выразил удовлетворение темпами развития российско-египетских отношений, особенно реализацией проекта строительства АЭС "Эль-Дабаа".

Встреча глав МИД России и Египта прошла в особняке египетского внешнеполитического ведомства "Тахрир" неподалеку от одноименной площади, где в 2011 году произошли известные события "арабской весны".

В понедельник утром Сергей Лавров, по его словам, "провел обстоятельную встречу" с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Во второй половине дня Лаврова ждут в штаб-квартире Службы общей разведки Египта (СОР). Кроме того, перед вылетом главы МИД РФ из Каира в Иран - вторую остановку текущей поездки российского министра по Ближнему Востоку - руководитель российского внешнеполитического ведомства встретится с генеральным секретарем Лиги Арабских Государств Ахмедом Абульгейтом.