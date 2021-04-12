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12.04.2021 21:30
Рубрика: В мире

Лавров: Отношения России с Ираном вышли на беспрецедентно высокий уровень

Текст: Алексей Чуриков
Развитие связей с Ираном - один из приоритетов внешней политики России. Об этом в интервью для агентства "ИРНА" накануне своего визита в Иран заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что достижение нынешнего уровня отношений стало возможным благодаря подписанию в 2001 году договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между странами.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
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"Он был подписан президентами наших стран в Москве. Этим шагом стороны подтвердили обоюдную приверженность выстраиванию отношений на принципах равенства и взаимного доверия. Россия и Иран обязались взаимно уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость, не вмешиваться во внутренние дела друг друга. Во многом благодаря последовательной реализации положений договора взаимодействие между нашими странами вышло на беспрецедентно высокий уровень. Сегодня оно носит интенсивный и насыщенный характер. Укрепляются связи в политической, торгово-экономической, научно-технической, культурно-гуманитарной и других областях", - отметил Сергей Лавров.

Он напомнил, что Москва и Тегеран продолжают совместную работу над крупными инфраструктурными проектами, в частности - строительстве и эксплуатации атомной электростанции "Бушер". Лавров также отметил, что между государствами продвигается сотрудничество в сфере здравоохранения и борьбы с распространением коронавирусной инфекции. "Осуществляются поставки в Иран российской вакцины "Спутник V", планируется организация ее производства на территории ИРИ", - подчеркнул Лавров.

Министр также отметил, что в Москве убеждены в том, что российско-иранское сотрудничество способствует поддержанию региональной стабильности. "А в более широком плане - развитию международной жизни на принципах Устава ООН. В ходе предстоящих переговоров с моим коллегой М.Д. Зарифом намерен обсудить пути дальнейшего укрепления разноплановых российско-иранских связей", - заключил Сергей Лавров.

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