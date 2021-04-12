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12.04.2021 22:00
Рубрика: Власть

Лавров: Перекрытие Суэца показало востребованность сухопутных торговых путей

Текст: Алексей Чуриков
Инцидент с перекрытием Суэцкого канала показал востребованность надежных сухопутных путей транспортировки грузов. Об этом в интервью для агентства "ИРНА" накануне своего визита в Иран заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Отвечая на вопрос журналиста о перспективах транспортного коридора "Север-Юг", глава МИД РФ отметил, что устойчивый рост торгово-экономического сотрудничества между странами во многом зависит от развитых логистических связей. И в этом контексте таким положительным примером многосторонней кооперации является международный транспортный коридор "Север-Юг". "Это - ключевой инфраструктурный проект в регионе, способствующий наращиванию взаимовыгодного взаимодействия между многими государствами", - отметил Сергей Лавров.

Фото: EPA-EFE/SUEZ CANAL AUTHORITY
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Как заявил российский министр, в Москве рассчитывают на то, что МТК "Север-Юг" в перспективе станет основой для создания единого "бесшовного" транспортно-логистического и экономического пространства от южных берегов Ирана до северных городов России. "Решение подобной задачи тем более важно после того, как недавний инцидент с перекрытием Суэцкого канала показал востребованность надежных сухопутных путей транспортировки грузов", - заявил Лавров.

Он особо подчеркнул, что ведущая роль в реализации данной инициативы принадлежит России и Ирану, поскольку именно по их территории проходит большая часть наземного маршрута. "Рассчитываем, что иранским партнерам удастся успешно завершить строительство подходов к порту Каспиан (СЭЗ "Энзели"), а также железной дороги в Азербайджан. Это существенно повысит конкурентоспособность МТК "Север-Юг" и его привлекательность для грузоотправителей", - заявил министр.

Лавров отдельно отметил, что задаче успешного функционирования этого маршрута отвечает и развитие сотрудничества между Ираном и Евразийским экономическим союзом, формализованное в 2018 году путем подписания временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли. "11 декабря 2020 г. принято решение о запуске переговоров по заключению постоянного соглашения о зоне свободной торговли. Со своей стороны продолжим оказывать этой работе всемерное содействие", - заключил российский министр.

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