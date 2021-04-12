Лавров: РФ привержена принципу "африканским проблемам - африканское решение"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам прошедших сегодня переговоров в Каире со своим египетским коллегой Самехом Шукри выразил надежду на то, что Африканский союз сыграет основную роль в урегулировании кризиса между Египтом, Эфиопией и Суданом вокруг строительства на эфиопской территории платины "Возрождения".

В Каире всерьез опасаются, что в случае завершения строительства этого гидротехнического сооружения в истоках Нила под угрозу может быть поставлена национальная безопасность государства из-за возможного сокращения водообеспечении Египта.

"Россия предложила техническую экспертизу. Как я понимаю, речь идет о снимках из космоса. Нас не приглашали в посредники. В посредники приглашались США, ЕС, ООН и Африканский союз", - ответил Лавров на соответствующий вопрос египетского журналиста в ходе пресс-конференции.

При этом, по мнению российского министра, именно последняя организация должна сыграть ключевую роль в этом вопросе. "Мы поддерживаем этот принцип: африканские проблемы - африканское решение", - сказал Лавров.

Со своей стороны, глава МИД Египта Самех Шукри пояснил, что Каир "надеется на российскую поддержку в этом вопросе, поскольку Россия имеет привилегированные отношения со всеми тремя странами" - Египтом, Суданом и Эфиопией.