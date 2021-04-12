Люди оказались способны отличать тяжелую воду на вкус

Ученые Чешской академии наук выяснили, что тяжелую воду можно отличить от обычной по вкусу. Об этом сообщает "Газета. Ru" со ссылкой на издание Communications Biology.

Тяжелая вода кажется более сладкой в отличие от простой, это люди заметили еще сто лет назад, но доказать ученые смогли только сегодня.

Они провели ряд экспериментов, отобрав молодых людей в группы по 4-12 человек. Все они пробовали воду и практически безошибочно сообщили, тяжелая она или обычная.

На самом деле различия в свойствах обычной и тяжелой воды очень малы: тяжелая вода содержит два атома дейтерия - тяжелого изотопа водорода, в то время как обычная - два атома протия, легкого изотопа водорода.

Эксперименты на культурах клеток позволили установить, что сладкой тяжелая вода кажется из-за активации вкусового рецептора, который имеется не только на языке, но и в других тканях организма.

Поскольку тяжелая вода может использоваться в медицинских процедурах, вывод о том, что она может вызывать реакции рецептора сладкого вкуса, который находится не только на языке, но и в других тканях организма, представляет собой важную информацию для клиницистов и их пациентов.