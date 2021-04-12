Матвиенко указала на связь между подвигом Гагарина и вакциной от COVID-19

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко видит преемственность между первым полетом человека в космос и успехами России в борьбе с коронавирусом.

В понедельник, 12 апреля, она провела встречу с главами региональных банков, которую начала поздравлениями с Днем космонавтики и с юбилеем полета Юрия Гагарина.

"Давайте не забывать, что именно нашей стране удалось первой, без чьей-либо помощи сделать то, о чем люди мечтали тысячелетиями. Подвиги Юрия Алексеевича Гагарина, наших выдающихся ученых, инженеров показали, что для тех, кто знает свое дело, верит в себя, нет ничего невозможного", - сказала председатель СФ.

"Я вижу очень важную преемственность в том, что именно мы первыми в мире создали вакцину от коронавируса, которая также получила космическое название - "Спутник", - добавила она.

Матвиенко пожелала всем участникам встречи, "чтобы такие достижения всегда мотивировали нас показывать самые высокие результаты, на каком бы поприще мы ни трудились".