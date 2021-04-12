Матвиенко: Условия ипотеки должны зависеть от ситуации в регионе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила переходить на "умную ипотеку", то есть определять условия кредита в зависимости от ситуации в конкретном регионе.

В понедельник она провела совещание в главами региональных банков, посвященное реализации плана восстановления экономики, и указала на ряд отраслей, требующих дополнительной поддержки. В их числе - жилищное строительство и ипотечное кредитование.

"Мы считаем, что для дальнейшего развития этого сегмента нужно переходить к так называемой умной региональной ипотеке, где условия кредита зависели бы от объективной ситуации на рынке жилья и особенностей социально-экономического положения в конкретном субъекте Федерации", - заявила глава Совфеда.

"Важно, чтобы принимаемые меры не приводили к росту цен на жилье. Необходимо также развивать льготное ипотечное кредитование для индивидуального жилищного строительства, это актуально для регионов, для сельской местности и, конечно же, для семей с детьми", - добавила она.

Напомним, на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел совещание по выполнению Послания Федеральному Собранию 2019 и 2020 годов. Он указал на значительный рост цен на жилье в ряде регионов и поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проверить причины подорожания квадратных метров 1,5-2,5 раза выше общероссийского уровня.