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12.04.2021 02:15
Рубрика: Происшествия

Дорогая вода

Ежегодно паводки обходятся в миллиарды рублей
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8428)
Ежегодно паводки наносят колоссальный материальный ущерб, который исчисляется миллиардами рублей. Год на год не приходится, но в МЧС все равно ведут подсчет потерь.

Например, на Алтае прошлый год оказался практически незатратным из-за паводков. Зато в 2019 году ущерба насчитали на миллиард рублей, а еще двумя годами раньше ущерб превысил 5 миллиардов.

Фото: vesti.ru
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Предотвратить паводки невозможно, зато можно заранее позаботиться о том, чтобы они причинили как можно меньше вреда. По берегам рек возводят заградительные дамбы, а чтобы в период ледохода на реках не образовывались заторы, толстый лед заранее взрывают.

Например, в этом году, по прогнозам Росгидромета, в период прохождения паводка во всех регионах Алтая в зону риска могут попасть более 700 населенных пунктов, в которых проживают свыше 188 тысяч человек, 219 социальных, экономических объектов. Это самые свежие цифры, которые были озвучены на прошедшем совещании у полпреда в Сибирском федеральном округе.

Сейчас сложно сказать, в каком регионе паводок-2021 будет наиболее разрушительным. Пока в зоне особого риска - Алтай и Приангарье.

Накануне 40 спасателей Сибирского спасцентра из Новосибирской области переброшены в Барнаул для защиты населенных пунктов в связи с неблагоприятным прогнозом.

Пока подтопления зарегистрированы на территории 28 субъектов РФ. Подтоплены: 7 домов, 223 приусадебных участка, 71 низководный мост и 24 участка автодорог.

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