Меркель последний раз выступила в качестве канцлера на выставке в Ганновере

Канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая осенью покидает свой пост, так и не удалось напоследок очно в этом году посетить Международную промышленную выставку в Ганновере. В понедельник, 12 апреля, она виртуально поприветствовала участников мероприятия через видеотрансляцию и признала, что это ее последнее выступление на выставке в качестве главы правительства ФРГ.

"Я бы с большим удовольствием приняла всех вас сегодня в Ганновере, ведь это моя последняя речь на выставке в качестве канцлера ФРГ. Для меня большая честь презентовать ее для иностранных гостей... Но, к сожалению, пандемия требует от нас набраться терпения и соблюдать ограничения", - отметила канцлер.

Эксперты обратили внимание на слова канцлера, которая еще раз подтвердила твердое решение уйти с поста после выборов в бундестаг 26 сентября. В это самое время в политических кулуарах Германии "двое борются за мантию Меркель", как остроумно выразилось издание Politico, имея в виду конкуренцию за право стать кандидатом в канцлеры, которая в эти дни развернулась между главами ХДС и ХСС Армином Лашетом и Маркусом Зедером. По последним данным, верхушка ХДС все же отдает предпочтение Лашету, хотя у Зедера рейтинги выше. Возможно, уже к вечеру политики придут к какому-то соглашению в "вопросе К".