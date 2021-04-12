Мезенцев ознакомился с разработками РКС для цифровой экономики

Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Дмитрий Мезенцев посетил Научный центр оперативного мониторинга Земли АО "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос"). Чиновник осмотрел новейшие разработки в области космического приборостроения, дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), спутниковой связи, навигации и внедрения результатов космической деятельности в экономику.

Система учета и контроля земельных и лесных ресурсов, возможности высокоточной навигации в области строительства, системы мониторинга объектов инфраструктуры и транспорта, которые разрабатывают в РКС, могут быть адаптированы и интегрированы в систему цифрового управления экономикой союзного государства. Решения на основе данных, получаемых космическими аппаратами, позволяют создать геоинформационную основу для создания различных сервисов в рамках развития цифровой экономики.

С 2012 года осуществляется обмен данными дистанционного зондирования Земли, получаемыми космическими аппаратами "Канопус-В" и белорусским космическим аппаратом. Сегодня ведется создание совместной российско-белорусской космической системы ДЗЗ.