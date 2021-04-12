Microsoft объявила о покупке Nuance за 20 млрд долларов

Microsoft объявила о покупке Nuance - разработчиков, причастных к созданию голосового помощника Apple - Siri. Компания приобретет Nuance по цене 56 долларов за акцию, а общая сумма сделки составит 19,7 млрд долларов.

"Приобретение Nuance основано на успешном партнерстве между компаниями, которое длится с 2019 года", - говорится в заявлении Microsoft. По словам генерального директора компании Сатьи Наделлы, эта сделка поможет расширить применение искусственного интеллекта в медицине.

Microsoft активно покупает компании, связанные с самыми различными областями информационных технологий. В 2016 году Microsoft приобрела LinkedIn за 26 млрд долларов (популярную в Европе и США соцсеть для поиска работы). В 2018 ИТ-гигант приобрел сервис GitHub, а несколько недель назад закрыл сделку по приобретению ZeniMax - компании, которая занимается разработкой компьютерных игр. Также Microsoft ведет переговоры о покупке приложения Discord.