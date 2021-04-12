Минфин рассчитывает на скорое принятие закона по упрощению госзакупок

"Сейчас законопроект готовится ко второму чтению, правительство прорабатывает поправки. В ближайшее время будут внесены в Государственную думу, мы исходим из того, что план принять в весеннюю сессию. Затем третье чтение - если мы проходим второе чтение в мае, то в июне третье чтение", - рассказал Лавров. В первом чтении законопроект был принят Госдумой 16 марта.

Лавров пояснил, что законопроект станет практически новой редакцией закона о госзакупках, поскольку призван упростить и ускорить госзакупки, а также завершить их перевод в электронную форму. Кроме того, как рассчитывают в Минфине, поправки должны подстегнуть рост конкуренции, снизить цены, повысить качество товаров, работ и услуг, сократить трудоемкость процессов, решить проблему необоснованного затягивания госзакупок.