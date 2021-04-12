Минфин сообщил о профиците федерального бюджета

Федеральный бюджет в I квартале исполнен, по предварительной оценке, с профицитом в 205,019 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении министерства финансов.

Так, доходы бюджета в январе-марте составили 5,299 трлн рублей (28,2% утвержденного на год объема), расходы - 5,094 трлн рублей (23,7% утвержденного в законе о бюджете объема или 22,7% к сводной бюджетной росписи с учетом внесенных изменений).

В марте профицит бюджета предварительно оценивается в 741,354 млрд рублей. В январе и феврале бюджет исполнялся с дефицитом - он оценивается в 56 и 589,07 млрд рублей соответственно.

В законе о бюджете на 2021-2023 годы пока предусмотрено исполнение бюджета с дефицитом на протяжении всех трех ближайших лет: в 2021 году дефицит составит 2,75 трлн рублей (2,4% ВВП), в 2022 году - 1,25 трлн рублей (1% ВВП), в 2023 году - 1,41 трлн рублей (1,1% ВВП).