В России может появиться единый реестр адвокатов. Над проектом работает Министерство юстиции России. Благодаря списку любой гражданин, а также следователь или судья смогут проверить, действительно ли перед ними настоящий защитник. Или, быть может, человек с корочкой уже не числится в реестрах, так как за что-то был лишен статуса.

Новость прозвучала в ходе панельной сессии "Национальная юрисдикция и цифровые технологии: новые горизонты", организованной Ассоциацией юристов России в рамках VIII Московского юридического форума в МГЮА.

Как пояснила советник Федеральной палаты адвокатов России Елена Авакян, сегодня мы имеем реестр, распределенный по стране.

"У нас в каждом субъекте Федерации свой реестр адвокатов, - подчеркнула она. - Что, в общем, странно, потому что даже в сопредельных странах мы видим государственные реестры адвокатов с фотографиями, специализациями, контактными данными. И каждый, кто обращается к адвокату, может проверить, кто есть кто на этом рынке".

Адвокат может одновременно являться членом адвокатской палаты только одного субъекта Российской Федерации.

Сведения о нем вносятся только в один региональный реестр. Но, как подчеркивают в Федеральной палате адвокатов, адвокат, независимо от того, в какой региональный реестр внесены сведения о нем, вправе заключить соглашение с доверителем независимо от места жительства или места нахождения последнего.

Иными словами, житель Москвы вполне может заключить соглашение с адвокатом из Екатеринбурга, а хабаровчанин пригласить столичного защитника. Корочка адвоката действует на всей территории страны, нет отдельной тверской или отдельной псковской адвокатуры.

На практике адвокатам нередко приходится участвовать в процессах на территории других регионов. И не всегда по приглашению местных жителей. Иногда к защитнику обращается житель одного с ним города, которому требуется подать иск в суд другого региона.

Порой у судей и правоохранителей возникает необходимость проверить, действительно ли перед ними настоящий адвокат со статусом.

Например, если человек с корочкой пришел в СИЗО для встречи с заключенным, принципиально важно, чтобы корочка была настоящей. Если адвокат приезжий, его надо искать в списках другого региона.

Если статус адвоката приостановлен, он не имеет право прийти в СИЗО и потребовать встречи с заключенным как со своим доверителем

"Адвокатскую деятельность могут осуществлять только адвокаты с действующим статусом. Лицо, статус адвоката которого приостановлен или прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую деятельность", - подчеркивают в Федеральной палате адвокатов.

Так что адвокат вполне может быть настоящим, но если его статус по каким-то причинам приостановлен, он не имеет права практиковать. А значит, и требовать, чтобы его допустили к какому-нибудь заключенному, не имеет права.

Нередко, кстати, адвокатами представляются мошенники, чтобы набить себе цену. Создают красивые сайты, обещающие спасение в самых безнадежных ситуациях, а потом готовят человеку какие-нибудь неграмотные справки за очень большие деньги. Поэтому и простому человеку всегда лучше перепроверить, с кем имеет дело.

Не так давно заместитель министра юстиции Максим Бесхмельницын в интервью СМИ заявил, что создание общедоступного государственного реестра адвокатов позволит ведомству улучшить контроль за этими институтами, сделает их более прозрачными для общества.

Также, по его мнению, назрела необходимость обновить законодательство в вопросах допуска к адвокатской профессии.

В ходе прошедшего в МГЮА юридического форума заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Университета имени О.Е. Кутафина, доктор юридических наук, профессор Лидия Воскобитова обратила внимание на то, что роль адвоката в уголовном процессе сегодня недооценена. И надо поднимать ее значимость, чтобы процедуры реально становились состязательными.

Одна из проблем, о которой рассказала спикер, наличие в процессуальных документах по экономическим преступлениям большого количества информации, не относящейся к делу.

Как пояснила Лидия Воскобитова, в теории уголовного права такая информация определяется как неотносимые доказательства.

Однако на практике почти не встречаются случаи, когда адвокаты оспаривают неотносимые доказательства. По словам Лидии Воскобитовой, когда обвинение загромождается ненужным хламом, юридически устоявшимися клише и штампами, страдает право обвиняемого знать, в чем он обвиняется.

Это, с одной стороны, осложняет работу защитника, с другой - требует акцентировать внимание на данной проблеме.

Особое внимание спикер обратила на то, что экономические преступления оказались невероятно сложными с точки зрения профессионального анализа.

Терминология ГК РФ, других законов отрасли гражданского права и терминология УК РФ подчас не совпадают. Одно и то же явление объясняется и толкуется по-разному, создает неразрешимые ситуации.

Как полагает Лидия Воскобитова, на сегодняшний момент ситуация складывается так, что профессионализм адвоката должен быть на порядок выше, чем профессионализм следователя или госбвинителя.