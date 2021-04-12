Мишустин обновил критерии оценки эффективности губернаторов

Правительство выполнило указ президента и подготовило обновленные критерии оценки эффективности глав регионов.

Утвержденный премьер-министром Михаилом Мишустиным документ включает 38 методик: 19 - для расчета показателей за предыдущий год и 19 - для установления целевых значений на будущее. Они охватывают важнейшие вопросы социально-экономического развития, в том числе ожидаемую продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства, экологическое благополучие региона. Новыми критериями стали уровень вовлеченности граждан в волонтерскую деятельность и занятия спортом, динамика посещения культурных мероприятий, "цифровая зрелость" госорганов.

Обновленные методы оценки будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, а субъекты Федерации с лучшими результатами смогут рассчитывать на дополнительные дотации от федерального центра.