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Текст:   Владимир Кузьмин 
10:49 12.04.2021

Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков для завершения строительства проблемных домов и выплаты возмещения обманутым гражданам.

Сейчас Фонд не может заниматься проблемными объектами, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство. Исключения может устанавливать правительство, и новое постановление такие условия утверждает. Все они должны соблюдаться одновременно.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Двадцать домов обманутых дольщиков будут достроены

Это процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50 процентов. В бюджете региона должны быть предусмотрены средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест.

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