Мишустин расширил возможности Фонда защиты прав дольщиков

Сейчас Фонд не может заниматься проблемными объектами, если прежний застройщик не являлся юридическим лицом, не имел прав на земельный участок или разрешения на строительство. Исключения может устанавливать правительство, и новое постановление такие условия утверждает. Все они должны соблюдаться одновременно.
Это процедура банкротства, введенная в отношении застройщика, наличие положительного заключения экспертизы на проектную документацию, нахождение объекта на участке, который допускает строительство. Также необходимы действующие технические условия на подключение дома к инженерным сетям и объем строительных работ, выполненный не менее чем на 50 процентов. В бюджете региона должны быть предусмотрены средства на софинансирование строительства, а на недостроенный дом и земельный участок не может быть наложен арест.