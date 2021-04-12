Мишустин рассказал, почему в детстве мечтал стать летчиком

В детстве премьер-министр Михаил Мишустин, рассказал он в День космонавтики студентам аэрокосмических вузов страны, мечтал связать жизнь с космической отраслью, стать летчиком.

Было это в те времена, когда он жил в летном городке, а отец одного из друзей работал руководителем комплекса авиационных тренажеров. "В свободное время мы приходили, учились и мечтали о том, чтобы, может быть, стать летчиками. И точно абсолютно, я помню, мы все, мальчишки, мечтали заниматься так или иначе космической отраслью", - поделился глава правительства воспоминаниями в ходе посещения Московского авиационного института.