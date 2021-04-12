Молодежную Единую лигу выиграли баскетболисты "ЦСКА-Юниор"

В Санкт-Петербурге прошел "Финал Восьми" баскетбольной молодежной Единой лиги ВТБ. Звание чемпиона выиграла столичная команда "ЦСКА-Юниор".

Впервые в истории турнира на пьедестал взошли обладатели "серебра" краснодарцы и бронзовые призеры из Нижнего Новгорода.

Напомним, что в регулярном чемпионате нынешнего сезона приняли участие коллективы ближайшего резерва всех девяти российских клубов Единой лиги, плюс три фарм-команды представителей первого дивизиона Суперлиги - столичные МБА-2 и "Руна", а также "Самара-2". "Регулярку" выиграли молодые баскетболисты краснодарского "Локомотива-Кубани-2" (35 побед в 44 проведенных матчах), получившие первый номер посева в "Финале Восьми".

В стартовый день решающей стадии турнира на питерском паркете прошли четвертьфиналы. Они принесли такие результаты (в скобках перед названиями команд - места по итогам регулярного чемпионата): (1) "Локомотив-Кубань-2-ЦОП" (Краснодар) - (8) "Самара-2" - 84:53, (4) МБА-2 (Москва) - (5) "Нижний Новгород-2" - 61:66, (2) "ЦСКА-Юниор" (Москва) - (7) "Парма-М" (Пермский край) - 92:57, (3) "Химки-2" (Московская область) - (6) "Зенит-М" (Санкт-Петербург) - 81:76.

Как видно, только в одном случае команда, оказавшаяся в "регулярке" ниже, победила соперника с более высоким номером посева. Но выигрыш нижегородцев у МБА-2 вовсе не сенсация, ведь в четырехкруговом турнире у этих коллективов были одинаковые показатели - по 25 побед и 19 поражений.

Неудачники четвертьфиналов далее стали разыгрывать места с 5-го по 8-е, ну а полуфиналы завершились так: "ЦСКА-Юниор" - "Химки-2" - 85:63, "Локомотив-Кубань-2" - "Нижний Новгород-2" - 81:59. Интересное совпадение: в обеих встречах итоговое преимущество победителей составило 22 очка.

Фото: VTB Youth League

В битве за "бронзу" в заключительный день питерского турнира нижегородцы (главный тренер - Роман Гореловский) завоевали медали в битве с химчанами - 63:61. Хотя за стартовые две с половины минуты подмосковные баскетболисты сумели набрать 11 безответных очков. Но волжане показали умение держать удар и уже в середине второй четверти вышли вперед. Далее интрига в этой игре держалась до последних секунд заключительной десятиминутки.

В финале "ЦСКА-Юниор" уверенно взял верх над краснодарцами - 89:65. Самыми результативными у москвичей, руководимых Александром Герасимовым, стали Данила Походяев (17) и Владимир Карпенко (16). Причем оба вошли в игру со скамейки запасных. Краснодарцев же к их первому восхождению на пьедестал Молодежной Единой лиги привел чемпион Европы-2007, серебряный призер первенства мира-1998 Захар Пашутин, младший брат главного тренера команды мастеров ПБК "Локомотив-Кубань" Евгения Пашутина.

Самым ценным игроком (MVP) "Финала Восьми" признан форвард "ЦСКА-Юниор" Александр Евсеев. В символическую пятерку соревнований вошли: защитники Константин Шевчук ("Зенит-М") и Владимир Карпенко ("ЦСКА-Юниор"), форварды Максим Белошапко ("Химки-2") и Андрей Мартюк ("Локомотив-Кубань-2"), центровой Степан Гонтарь ("Нижний Новгород-2"). Лучшим тренером сезона признан наставник чемпионов Александр Герасимов. В 2019 году он выигрывал эту награду в качестве главного тренера молодежки "Химок".

Итоговая классификация команд в Молодежной Единой лиге 2020/21

1. "ЦСКА-Юниор" (Москва). 2. "Локомотив-Кубань-2" (Краснодар). 3. "Нижний Новгород-2". 4. "Химки-2". 5. "Зенит-М" (Санкт-Петербург). 6. "МБА-2" (Москва). 7. "Самара-2". 8. "Парма-М" (Пермь). 9. "Автодор-2"" (Саратов). 10. "Руна-2" (Москва). 11. УНИКС-2 (Казань). 12. "Енисей-2" (Красноярск).

КСТАТИ

По договору между Единой лигой и Российской федерацией баскетбола (РФБ) чемпионат Молодежной Единой лиги параллельно является первенством страны среди юниоров до 21 года с вручением победителям и призерам соответствующих наград.

КОММЕНТАРИЙ

Илона Корстин, генеральный директор Единой лиги, трехкратная чемпионка Европы:

- "Финал восьми" стал отличным завершением интересного сезона: "Локомотив-Кубань-2-ЦОП" был победителем регулярного чемпионата, но "ЦСКА-Юниор" оказался лучше в самом важном матче года, с чем я и поздравляю армейцев. Приятно, что команды Лиги инвестируют в молодежные проекты. Еще более приятно, что уже виден прогресс: в этом году уровень игроков на "Финале восьми" был ощутимо выше предыдущих. Появляются молодые баскетболисты, которые в ближайшее время могут закрепиться в Единой Лиге. Это наш резерв, за которым мы очень пристально следим. Отдельно хочу поблагодарить питерский "Зенит" за прекрасную организацию "Финала восьми", она была на высшем уровне.