Мужской волейбольный клуб "Динамо" из Москвы принимает поздравления с победой в чемпионате России. Команда в прошедшем сезоне показала потрясающую работоспособность и отличные результаты.

Напомним, что "бело-голубые" под руководством Константина Брянского в декабре прошлого года победили в декабрьском Кубке России в Питере, далее последовал триумф в Кубке ЕКВ и вот теперь - успех в домашнем "Финале шести" чемпионата России.

Отметим, что в последний раз "Динамо" становилось чемпионом довольно давно - 13 лет назад. Всего же в современной истории москвичи в третий раз завоевали золотые медали. В их активе также семь серебряных и шесть бронзовых наград на турнире.

Бронзовыми призерами розыгрыша Суперлиги стали волейболисты новосибирского "Локомотива", которые в матче за третье место победили "Кузбасс" (3:1).

Кульминацией "Финала шести" Суперлиги стал финальный матч столичного "Динамо" и "Зенита" из Санкт-Петербурга. Игра получилась увлекательная, но проходила с перевесом москвичей. В итоге заслуженная победа - 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24).

По итогам турнира звание самого ценного игрока "Финала шести" получил связующий и капитан "Динамо" Павел Панков.

Подводя итоги финального матча и всего сезона, наставник чемпионов Константин Брянский отметил характер своих подопечных:

- Это большой день для "Динамо", для клуба, для всех его болельщиков. Не скрою, что все мы были голодными до побед, очень соскучились по трофеям и были сконцентрированы до последнего розыгрыша. Удивительно, что все три трофея мы оспаривали с одним соперником, и в этом плане финал чемпионата имел дополнительную интригу. "Зенит" играл хорошо, цеплялся за каждое очко, но сегодня мы были сильнее. Молодцы парни, показали чемпионский характер, и я этим горжусь.

Капитан "Динамо" Павел Панков нашел теплые слова в адрес соперников:

- Напротив нас стоял высококлассный звездный состав, и это счастье, что мы смогли выиграть все восемь матчей в сезоне. Хочу сказать большое спасибо команде - без ребят, их мастерства, работоспособности не было бы побед.

Несмотря на поражение, главный тренер "Зенита", а также наставник мужской сборной России Туомас Саммелвуо не выглядел расстроенным и вышел к журналистам с улыбкой:

- В спорте кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. Все нормально. Чувствую гордость за нашу команду. Мы проиграли концовки, но никто не знает, кроме нас, какой сложный это был сезон.